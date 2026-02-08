پلمب ۱۵ واحد صنفی متخلف در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به‌منظور نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی عرضه محصولات و خدمات در کوهدشت موضوع در دستور کار دایره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این طرح مأموران پلیس اطلاعات از ۴۷ واحد صنفی این شهرستان بازدید که ۱۵ واحد صنفی اعم از کافی‌نت مکانیکی، مشاور املاک کافی‌شاپ و... به دلیل عدم رعایت ضوابط و قوانین صنفی و انتظامی و فاقد پروانه پلمب و متصدیان این واحدهای صنفی نیز پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی کوهدشت هدف از اجرای طرح نظارت بر عملکرد اصناف را ایجاد امنیت روانی و به‌وجودآوردن شرایط کسب‌وکار سالم در جامعه عنوان کرد و از متصدیان واحدهای صنفی خواست با رعایت قانون و مقررات صنفی و قانونی پلیس را در ایجاد نظم و امنیت عمومی یاری کنند.