عبادی: نیروی هوایی نقشی بی بدیل در حفظ استقلال ایران داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار فرماندهان و کارکنان پایگاه شکاری شهید حسینی بیرجند به مناسبت ۱۹ بهمن، روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تبریک اعیاد شعبانیه و دهه مبارک فجر اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران «کلمه طیبه» است و در همه کارهای خیر و پیشرفت‌هایی که در سایه امنیت برای کشور حاصل می‌شود، نیروهای مسلح شریک و سهیم هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به بیعت تاریخی نیروی هوایی با امام خمینی(ره) در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ افزود: این اقدام شجاعانه پیش از پیروزی انقلاب، ریسک بزرگی بود که اگر انجام نمی‌شد، خسارت‌های سنگینی به مردم تحمیل می‌شد.

وی افزود: این حرکت نقطه عطفی در پیروزی انقلاب و مانعی در برابر پیشروی استعمار جهانی بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: مأموریت انقلاب اسلامی، تشکیل حکومت مستقل، بیداری جهانی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت مهدی(عج) بود و پیوستن ارتش به مردم، این مأموریت الهی را تحقق بخشید.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: ارتش از سلطه بیگانگان رها شد و به جایگاه واقعی خود یعنی خدمت به دین، مردم و ارزش‌های الهی بازگشت.

آیت‌الله عبادی با بیان اینکه استعمار طی قرن‌های اخیر به دنبال برده‌سازی ملت‌ها بوده است، تصریح کرد: نظام سلطه با چهره‌ای فریبنده ظاهر می‌شود اما هدف آن غارت منابع، فرهنگ و هویت ملت‌هاست که انقلاب اسلامی سد راه این جریان شد و ارتش جمهوری اسلامی نقش مهمی در شکل‌گیری این مقاومت تاریخی داشت.

وی با اشاره به ایستادگی ۴۷ ساله نیروهای مسلح در برابر بیگانگان گفت: نیروی هوایی ارتش از روز بیعت تاریخی خود تاکنون بر عهد خود وفادار مانده و در دفاع از استقلال کشور ثابت‌قدم بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: امنیت امروز کشور حاصل مجاهدت نیروهای مسلح است و همه اقشار جامعه در سایه این امنیت امکان پیشرفت دارند. ملت ایران باید قدر این نعمت بزرگ را بداند و با بصیرت، مسیر انقلاب را ادامه دهد.

آیت‌الله عبادی در پایان با آرزوی پیروزی مظلومان جهان به ویژه مردم فلسطین و غزه، بر ضرورت هوشیاری در برابر جبهه استکبار تأکید کرد و گفت: مقاومت ملت ایران الگویی برای ملت‌های آزاده جهان شده است.