موحدی آزاد: ۲۱۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد مرکزی آزاد شدند

به گزارش خبرنگارمهر،حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، پیش از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از ندامتگاه مرکزی شهر اراک اظهار کرد: حمایت از خانواده‌های زندانیان و فراهم‌سازی زمینه بازگشت سالم محکومان آزادشده به جامعه از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

وی با اشاره به صدور دستور آزادی ۲۱۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی استان مرکزی گفت: این اقدام در راستای سیاست‌های قوه قضاییه و با همکاری مراجع قضایی، ستاد دیه و نهادهای حمایتی انجام شد.

دادستان کل کشور ضمن بازدید از بخش‌های مختلف ندامتگاه و بررسی وضعیت زندانیان، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری و همچنین ارتقای کیفیت خدمات و امکانات زندانیان تأکید کرد.

در جریان بازدید دادستان کل کشور از ندامتگاه مرکزی اراک،‌تعداد ۵۰۰ بسته معیشتی به ارزش تقریبی سه میلیارد ریال به‌منظور اهدا به خانواده‌های بی‌بضاعت زندانیان تهیه و توزیع آن آغاز شد.

هزینه تأمین این بسته‌های معیشتی با همکاری دادگستری ، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان مرکزی و مشارکت انجمن حمایت از زندانیان اراک در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان و کاهش آسیب‌های اجتماعی جمع‌آوری و تأمین شده است.