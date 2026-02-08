بهزاد برارزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در شهرستان رامسر چهار پروژه آبرسانی با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال افتتاح و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شد که ۲۷۰۰ نفر از خدمات آن بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران ادامه داد: در شهرستان کلاردشت پنج پروژه آبرسانی به بهره‌برداری رسید که بیش از ۱۵ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی افزود: همزمان در شیرخوارکلا یک طرح آبرسانی با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال افتتاح شد و بهره‌مندی ۷۰۰ نفر از آن تأمین شد. عملیات اجرایی ساختمان آزمایشگاه در شهرستان سیمرغ نیز آغاز شد.

برادرزاده تصریح کرد:در عباس‌آباد سه پروژه آبرسانی با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که ۶۹۰۰ نفر از خدمات آن بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل آبفا مازندران تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها موجب بهبود کیفیت و دسترسی به آب شرب در مناطق مختلف استان شده و برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های مشابه در سایر شهرستان‌ها ادامه دارد.