به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی نخبگان با هدف تقویت نقش نخبگان علمی در پیشرفت دانش و فناوری و حل مسائل اولویت‌دار کشور، شیوه‌نامه «شبکه‌سازی و توسعه اثرگذاری بارز نخبگان در پیشرفت دانش و فناوری (طرح شتاب نخبگان)» را تدوین و ابلاغ کرد. این طرح زمینه همکاری هوشمندانه میان دانشگاه، صنعت و دستگاه‌های مسئله‌محور را فراهم می‌کند و اجرای پروژه‌های مسئله‌محور مبتنی بر علم و فناوری را تسهیل می‌کند.

در راستای تحقق اهداف کلان نظام علم و فناوری کشور و با توجه به ضرورت تقویت اثرگذاری نخبگان علمی در حل مسائل کلیدی، بنیاد ملی نخبگان شیوه‌نامه‌ای تحت عنوان «شبکه‌سازی و توسعه اثرگذاری بارز نخبگان در پیشرفت دانش و فناوری» تدوین و منتشر کرد. این شیوه‌نامه، بخشی از طرح شتاب نخبگان در پیشرفت دانش و فناوری است که به ایجاد شبکه‌های کارآمد نخبگانی، هدایت ظرفیت نخبگان به مسائل اولویت‌دار و گسترش همکاری‌های علمی ملی و بین‌المللی می‌پردازد.

شیوه‌نامه شامل تعاریف اصلی، اهداف، ساختار شورای راهبری، کارگروه تخصصی و دبیرخانه اجرایی است و تمامی مراحل از شناسایی مسائل کلان ملی و استانی تا ارزیابی و حمایت از هسته‌های نخبگانی را پوشش می‌دهد. بر اساس این شیوه‌نامه، هسته‌ها به دو نوع «تقاضا محور» و «اولویت محور» تقسیم می‌شوند که حمایت مالی، تسهیلات آزمایشگاهی، تسهیلات مسکن و بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی را دریافت خواهند کرد.

هسته‌های نخبگانی متشکل از اعضای هیئت علمی و دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی هستند که با راهبری اعضای مجرب، پروژه‌های مسئله‌محور را اجرا کرده و نتایج آن برای تصمیم‌سازی و حل چالش‌های راهبردی کشور استفاده می‌شود. همچنین، امکان بهره‌مندی از شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و تسهیلات مرتبط با بانک‌ها برای هسته‌ها فراهم شده است.

این شیوه‌نامه جایگزین نسخه قبلی «توسعه هسته‌های مسئله‌محور اعضای هیئت علمی (طرح شهید دکتر بهشتی)» شده و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است.

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