به گزارش خبرنگار مهر، با حضور غریب سجادی فرماندار سنندج، پروژههای عمرانی شامل اجرای طرح هادی، بهسازی و آسفالت معابر روستایی در روستاهای توریور، شیان، نیر، گلین، هشمیز، تخته و درویشان بعدازظهر یکشنبه افتتاح شد.
این پروژهها با مشارکت دهیاریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان اجرا شده است.
در ادامه این برنامه، طرح بهسازی و بازسازی کانال آبیاری کشاورزی روستای تنگیسر نیز با همکاری جهاد کشاورزی و دهیاری روستا و با صرف اعتباری بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید؛ طرحی که نقش مؤثری در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی منطقه خواهد داشت.
همچنین خانه ورزش بانوان روستای گلین که با مشارکت اداره آموزش و پرورش و ادارهکل ورزش و جوانان احداث شده است، افتتاح شد تا زمینه توسعه فعالیتهای ورزشی بانوان روستایی فراهم شود.
در بخش دیگری از این مراسم، چند پروژه مخابراتی و ارتباطی در روستاهای سورایان، محراب و شیان به بهرهبرداری رسید که با اجرای آنها، پوشش ارتباطی و دسترسی اهالی این مناطق به خدمات ارتباطی بهبود یافته است.
فرماندار سنندج در حاشیه این مراسم با اشاره به ضرورت توسعه متوازن مناطق روستایی اظهار کرد: این پروژهها با همدلی مردم، دهیاران، شوراهای اسلامی روستا و همکاری دستگاههای اجرایی به ثمر نشسته و روند خدمترسانی با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و کاهش محرومیتها با جدیت ادامه خواهد داشت.
کلنگزنی زمین ورزشی چمن مصنوعی روستای درویشان در بخش سیروان
همچنین همزمان با ایام دهه مبارک فجر، آیین کلنگزنی زمین ورزشی چمن مصنوعی روستای درویشان از توابع بخش سیروان سنندج با حضور جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
فرماندار سنندج در این مراسم نیز با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: اجرای پروژههای عمرانی و ورزشی در مناطق روستایی نتیجه همکاری و همدلی مجموعه دستگاهها، دهیاران و شوراهای اسلامی روستا است که نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعهای دارند.
غریب سجادی با اشاره به وجود برخی عقبماندگیها در حوزه سرانههای ورزشی، بهویژه در بخش سیروان، افزود: جبران این کمبودها نیازمند برنامهریزی هدفمند و تأمین اعتبارات لازم است تا زمینه دسترسی عادلانه مردم به امکانات ورزشی فراهم شود.
فرماندار سنندج با بیان اینکه این پروژه بهصورت مشارکتی اجرا میشود، تصریح کرد: برای احداث این زمین ورزشی، اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان اختصاص یافته که ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی تأمین و به حساب دهیاریها واریز شده است.
سجادی در پایان توسعه فضاهای ورزشی در روستاها را عاملی مؤثر در ارتقای سلامت عمومی، افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانست و تأکید کرد: اجرای پروژههای ورزشی در سطح شهرستان با جدیت و استمرار دنبال خواهد شد.
نظر شما