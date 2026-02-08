توسعه پایدار کشاورزی قزوین نیازمند رویکرد علمی و فناورانه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی‌خانی بعد از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح همزمان ۵۱ طرح کشاورزی در استان، بر ضرورت تحول در رویکرد به بخش کشاورزی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در این حوزه گفت: «برای دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزی قزوین، باید رویکردی علمی، فناورانه و مبتنی بر فناوری‌های نوین اتخاذ شود.»

صفی‌خانی با بیان اینکه چالش‌های پیش‌روی منابع، تولید و بازار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است، افزود: «تمرکز اصلی باید بر افزایش بهره‌وری باشد و حاکمیت بخش تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند تا مسیر توسعه هموار شود.»

وی همچنین تأکید کرد که امنیت غذایی و تأمین نیازهای کشور در گرو مشارکت فعال بخش خصوصی است و افزود: «استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمان جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط، کلید توسعه پایدار کشاورزی استان است.»

معاون استاندار قزوین در ادامه بر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنایع وابسته به کشاورزی با هدف تکمیل زنجیره ارزش و تقویت صادرات محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت این اقدامات می‌تواند جایگاه استان در بازارهای داخلی و بین‌المللی را ارتقا دهد.

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