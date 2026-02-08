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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۵۴

طالبی: نگاه به موضوع پدافند غیرعامل نباید مقطعی یا حاشیه‌ای باشد

طالبی: نگاه به موضوع پدافند غیرعامل نباید مقطعی یا حاشیه‌ای باشد

کرمان- استاندار کرمان گفت: نباید به موضوع پدافند غیرعامل نگاهی مقطعی یا حاشیه‌ای داشته‌ باشیم و باید در همه زمان‌ها به‌عنوان یک اولویت اساسی مدنظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر یکشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان کرمان، با تأکید بر اهمیت استمرار و نگاه راهبردی به مقوله پدافند غیرعامل، از اتخاذ رویکردی جدید و عملیاتی برای ارتقای سطح آمادگی و ایمنی استان کرمان در مواجهه با حوادث و بحران‌ها خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه نباید به موضوع پدافند غیرعامل نگاهی مقطعی یا حاشیه‌ای داشته‌ باشیم، افزود: پدافند غیرعامل بخشی از مسئولیت‌های ذاتی و مستمر تمامی دستگاه‌ها است و باید در همه زمان‌ها به‌عنوان یک اولویت اساسی مدنظر قرار گیرد.

وی از اجرای ارزیابی جدی و سالانه عملکرد مدیران در حوزه پدافند غیرعامل خبر داد و گفت: این ارزیابی‌ها با هدف ارتقای شاخص‌های مدیریتی و بر مبنای میزان فعالیت‌ها، اقدامات اجرایی و مانورهای انجام‌شده صورت خواهد گرفت.

استاندار کرمان با تأکید بر ماهیت مستمر و راهبردی پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل در چارچوب مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها تعریف می‌شود و محدود به شرایط جنگی یا زمان بحران نیست؛ از این‌ رو مدیران باید با همین رویکرد مورد ارزیابی قرار گیرند.

طالبی، تأکید کرد: مدیران باید اشراف کامل نسبت به وظایف و مسئولیت‌های خود در حوزه پدافند غیرعامل داشته باشند و با آگاهی و شناخت دقیق، دستگاه متبوع خود را در این حوزه به‌صورت مؤثر مدیریت کنند.

استاندار کرمان آموزش را به‌عنوان رکن اصلی پدافند غیرعامل دانست و افزود: آموزش‌های تخصصی برای مدیران و کارکنان دستگاه‌ها باید گسترش یابد و همزمان آموزش‌های همگانی برای شهروندان با همکاری سازمان‌هایی مانند هلال‌احمر، بسیج، اورژانس و اداره کل پدافند غیرعامل توسعه یابد.

کد مطلب 6743287

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