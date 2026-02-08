به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر یکشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان کرمان، با تأکید بر اهمیت استمرار و نگاه راهبردی به مقوله پدافند غیرعامل، از اتخاذ رویکردی جدید و عملیاتی برای ارتقای سطح آمادگی و ایمنی استان کرمان در مواجهه با حوادث و بحران‌ها خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه نباید به موضوع پدافند غیرعامل نگاهی مقطعی یا حاشیه‌ای داشته‌ باشیم، افزود: پدافند غیرعامل بخشی از مسئولیت‌های ذاتی و مستمر تمامی دستگاه‌ها است و باید در همه زمان‌ها به‌عنوان یک اولویت اساسی مدنظر قرار گیرد.

وی از اجرای ارزیابی جدی و سالانه عملکرد مدیران در حوزه پدافند غیرعامل خبر داد و گفت: این ارزیابی‌ها با هدف ارتقای شاخص‌های مدیریتی و بر مبنای میزان فعالیت‌ها، اقدامات اجرایی و مانورهای انجام‌شده صورت خواهد گرفت.

استاندار کرمان با تأکید بر ماهیت مستمر و راهبردی پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل در چارچوب مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها تعریف می‌شود و محدود به شرایط جنگی یا زمان بحران نیست؛ از این‌ رو مدیران باید با همین رویکرد مورد ارزیابی قرار گیرند.

طالبی، تأکید کرد: مدیران باید اشراف کامل نسبت به وظایف و مسئولیت‌های خود در حوزه پدافند غیرعامل داشته باشند و با آگاهی و شناخت دقیق، دستگاه متبوع خود را در این حوزه به‌صورت مؤثر مدیریت کنند.

استاندار کرمان آموزش را به‌عنوان رکن اصلی پدافند غیرعامل دانست و افزود: آموزش‌های تخصصی برای مدیران و کارکنان دستگاه‌ها باید گسترش یابد و همزمان آموزش‌های همگانی برای شهروندان با همکاری سازمان‌هایی مانند هلال‌احمر، بسیج، اورژانس و اداره کل پدافند غیرعامل توسعه یابد.