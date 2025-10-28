کریمی: پدافند غیرعامل از مردم در برابر تهدیدات مختلف محافظت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی، صبح سه شنبه در مراسم نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در دبیرستان دخترانه دور اول عفاف آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان با اشاره به اهمیت آموزش و آمادگی در برابر تهدیدات غیرعامل گفت: مجموعه‌ای از فعالیت‌های آموزشی و بازدیدهای عملیاتی برای دانش‌آموزان مدارس استان کرمان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این اقدامات از خانه‌ها شروع می‌شود و به مدارس و محیط‌های اجتماعی می‌رسد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان با اشاره به برنامه‌های ویژه برای دانش‌آموزان، اظهار داشت: در قالب سه اردوی پدافندی، دانش‌آموزان مدارس استان از مجموعه‌های مختلف مانند سازمان آتش‌نشانی، هلال احمر و نیروگاه شهید سلیمانی بازدید می‌کنند، این بازدیدها فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با اقدامات پدافندی و زیرساخت‌های حیاتی کشور است.

کریمی، همچنین بر لزوم آمادگی مدارس در برابر بحران‌ها و تهدیدات احتمالی تاکید کرد و گفت: مدرسه آماده سه مؤلفه دانش‌آموزان، معلمان و ساختمان مدرسه دارد، اگر این سه مؤلفه در راستای ایمن‌سازی و آمادگی در برابر تهدیدات مدیریت و تقویت شوند، ما می‌توانیم مدارسی ایمن و آماده‌ای داشته باشیم.

وی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای افزایش آگاهی در سطح جامعه، به ویژه در مدارس، خبر داد و گفت: در هفته پدافند غیرعامل، برنامه‌هایی برای آموزش عمومی در مدارس در نظر گرفته شده است، همچنین با همکاری نهادهای مختلف، نرم‌افزارها و منابع آموزشی برای دانش‌آموزان و فرهنگیان تهیه شده تا سطح آگاهی آنها در زمینه پدافند غیرعامل افزایش یابد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان از تمامی نهادهای امدادی، فرهنگیان و مسئولان مدارس که در این طرح‌ها همکاری دارند، قدردانی کرد و گفت: هدف ما این است که مدارس استان کرمان به عنوان مراکز آماده و ایمن در برابر تهدیدات غیرعامل شناخته شوند و برای این امر نیاز به همکاری و همدلی همه داریم.

