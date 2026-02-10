راهپیمایی ۲۲ بهمن تجلی اقتدار ملی و پاسخ ملت به جنگ ترکیبی دشمن است

سید احمدرضا شاهرخی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت ایامالله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مردم مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه استان لرستان، در طول بیش از چهار دهه گذشته، با ایستادگی، فداکاری و حضور آگاهانه خود، همواره در صف نخست دفاع از انقلاب اسلامی و ارزشهای الهی آن قرار داشتهاند و حماسههای ماندگاری را در تاریخ این دیار رقم زدهاند.
یومالله ۲۲ بهمن، روز پیروزی اراده ملت بر طاغوت
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و معنوی یومالله ۲۲ بهمن، افزود: این روز بزرگ، یادآور پیروزی اراده الهی و ایمان مردم بر نظام طاغوت و نماد وحدت و همدلی ملت ایران است؛ روزی که ملت با تکیه بر ایمان، رهبری الهی امام خمینی(ره) و حضور یکپارچه در صحنه، استقلال، آزادی و عزت را برای کشور به ارمغان آوردند.
نماینده ولیفقیه در لرستان تصریح کرد: ۲۲ بهمن تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نماد هویت، عزت و مقاومت ملت ایران است و هر سال، تجدید خاطرهای از همبستگی ملی و پیوند عمیق مردم با انقلاب اسلامی به شمار میرود.
راهپیمایی ۲۲ بهمن، پاسخ هوشمندانه به جنگ ترکیبی دشمن
تجربه نشان داده است که ملت ایران در بزنگاههای تاریخی، با حضور آگاهانه و دشمنشکن خود، تمامی این توطئهها را ناکام گذاشتهاند
شاهرخی با اشاره به شرایط حساس منطقهای و بینالمللی، گفت: امروز دشمنان انقلاب اسلامی با بهرهگیری از جنگ ترکیبی، عملیات روانی، تحریمهای ظالمانه، فشارهای سیاسی و حتی اقدامات تروریستی، در پی تضعیف امید، انسجام و اعتماد ملی هستند، اما تجربه نشان داده است که ملت ایران در بزنگاههای تاریخی، با حضور آگاهانه و دشمنشکن خود، تمامی این توطئهها را ناکام گذاشتهاند.
وی تأکید کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پاسخی قاطع، هوشمندانه و عزتمندانه به تمامی این توطئههاست و نشان میدهد که ملت ایران همچنان پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده و از مسیر استقلال و عزت عقبنشینی نخواهد کرد.
تجدید بیعت با امام راحل و مقام معظم رهبری
امام جمعه خرمآباد با بیان اینکه راهپیمایی امسال، جلوهای از وفاداری ملت به ولایت فقیه است، اظهار داشت: ۲۲ بهمن فرصتی ارزشمند برای تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل عظیمالشأن(ره)، شهیدان والامقام انقلاب اسلامی و اعلام وفاداری عملی به مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) است.
وی افزود: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی، نمایش اقتدار، وحدت و هوشیاری ملت بزرگ ایران در برابر جبهه استکبار جهانی است و پیام روشنی برای دشمنان دارد که این ملت با وجود همه فشارها همچنان استوار و متحد است.
لرستان؛ دیار بصیرت و وفاداری به انقلاب
نماینده ولیفقیه در استان لرستان با اشاره به پیشینه انقلابی مردم این استان، گفت: مردم لرستان همواره در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و پس از آن، با بصیرت و زمانشناسی مثالزدنی، نقشآفرینی کردهاند و امروز نیز انتظار میرود با حضوری پرشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.
شاهرخی خاطرنشان کرد: حضور جوانان، نوجوانان، خانوادهها، زنان و مردان از اقشار مختلف، جلوهای زیبا از همبستگی ملی و اقتدار اسلامی خواهد بود و دشمنان را از دستیابی به اهداف شوم خود ناامیدتر خواهد کرد.
دعوت عمومی برای خلق حماسهای دیگر
وی با دعوت از عموم مردم شریف، غیور و ولایتمدار استان لرستان، بهویژه مردم شهرستان خرمآباد، تأکید کرد: از همه اقشار جامعه، اعم از خردسال و بزرگسال، جوان و نوجوان، دعوت میکنم که بهصورت فردی، خانوادگی و دستهجمعی، با حضوری گسترده و انبوه در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن شرکت کنند و صحنهای باشکوه از وحدت، ایمان و اقتدار ملی را به نمایش بگذارند.
نماینده ولیفقیه در لرستان افزود: این حضور، علاوه بر تقویت روحیه امید و همبستگی در داخل کشور، پیام روشنی به جهانیان خواهد داد که ملت ایران همچنان پایبند به آرمانهای خود ایستاده و اجازه نخواهد داد دشمنان در اراده او خللی ایجاد کنند.
اعلام سخنران مراسم ۲۲ بهمن خرمآباد
شاهرخی در ادامه با اشاره به برنامههای مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در مرکز استان، گفت: سخنران مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان خرمآباد، حضرت حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور خواهند بود..
دعا برای پیروزی جبهه حق
وی در پایان با دعا برای عزت و سربلندی ملت ایران، پیروزی و سربلندی اسلام، محور مقاومت و ایران عزیز تأکید کرد: انشاءالله با حضور پرشور مردم در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، بار دیگر عظمت و اقتدار ملت ایران به جهانیان ثابت خواهد شد.
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