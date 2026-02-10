اسلامی: سمنان میزبان همایش ملی دیابت شد 

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اسلامی صبح سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه با هدف تبیین دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سالن جلسات این دانشگاه از برگزاری هفتمین همایش ملی دیابت به میزبانی سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه این رویداد اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در سمنان برگزار می شود، افزود: همایش ملی دیابت برای هفتمین بار برگزار و در طول برگزاری این رویداد، آخرین دستاوردهای محققان علم پزشکی کشورمان درباره این بیماری به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی سمنان همچنین از ثبت سه اختراع مهم در دانشگاه خبر داد و گفت: این اختراعات به همت پژوهشگران جوان دانشگاه، در حوزه های سلامت، درمان و تجهیزات پزشکی ثبت شده است.

اسلامی با بیان اینکه زمینه های ثبت این اختراعات فیزیوتراپی، مهندسی بافت و فیزیولوژی بدن انسانی است، گفت: این اختراعات می تواند به ارتقای بحث درمان و مراقبت و همچنین پیشگیری کمک شایانی کند.

وی با بیان اینکه اخذ مجوز لازم برای ایجاد پژوهشکده علوم اعصاب و همچنین مرکز تحقیقات و فناوری‌های بهداشتی دامغان دیگر دستاورد علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال جاری است، گفت: مجوز پارک علم فناوری سلامت نیز در سال جاری با پیگیری های صورت گرفته، صادر شده است.