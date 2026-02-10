به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدیوسف طباطبایینژاد صبح سه شنبه در دیدار با فرمانده و پرسنل نیروی هوایی ارتش در منطقه اصفهان، با تبریک سالروز حماسه ۱۹ بهمن و بیعت تاریخی نیروی هوایی با امام راحل (ره)، با اشاره به سالروز حماسه ۱۹ بهمن، سالروز بیعت تاریخی نیروی هوایی ارتش با امام خمینی (ره)، این روز را به فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی تبریک گفت و جایگاه ارتش جمهوری اسلامی را در منظومه امنیت و اقتدار کشور برجسته دانست.
وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین علی (ع) در توصیف لشکر و جنود اسلام اظهار کرد: حضرت در اینباره میفرمایند: «فالجنود بإذنالله حصون الرعیة و زین الولاة و عزّ الدین و سبل الأمن و لیس تقوم الرعیة إلا بهم» بر این اساس، ارتش همانگونه که در دوران دفاع مقدس در کنار سپاه پاسداران ایستاد و عزت آفرید، امروز نیز مایه عزت اسلام و نظام اسلامی است.
نماینده ولیفقیه در استان اصفهان با تأکید بر نقش کلیدی نیروهای مسلح در دوران جنگ تحمیلی و دستاوردهای دفاعی کشور تصریح کرد: موشکهای نقطهزن امروز، نتیجه تلاش، مجاهدت و ایثار رزمندگانی است که در دوران جنگ تحمیلی حضور داشتند و امروز نیز عزت و عظمت اسلام، به واسطه همین نیروهای مسلح تأمین میشود.
وی افزود: در سایه توان نیروهای مسلح، حمایت مردم و هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران توانست در مقابل آمریکا بایستد و دست به اقداماتی چون تسخیر لانه جاسوسی و حمله به پایگاههای نظامی این کشور بزند.
امام جمعه اصفهان با اشاره به پایبندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به قوانین اسلام و اصول اخلاقی در جنگ، خاطرنشان کرد: نیروهای نظامی ما تنها مراکز قدرت دشمن را مورد هدف قرار میدهند و هیچگاه بنای جنگ با غیرنظامیان را نداشتهاند.
آیتالله طباطبایینژاد همچنین با تأکید بر آموزههای قرآنی در زمینه صلح، اظهار کرد: در صورتی که دشمن به سوی صلح گرایش پیدا کند، بر اساس دستور قرآن کریم «فَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا» باید آن را پذیرفت. این انسجام و الفتی که خداوند میان دلهای مؤمنان ایجاد میکند، عامل اصلی ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای خارجی، بهویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس بوده است.
وی جنگ نرم و تلاش برای تغییر تفکر مردم را راهبرد اصلی دشمنان دانست و افزود: باید با پاسخگویی به شبهات و تبیین مبانی انقلاب اسلامی نشان دهیم که بر پیمانی که بستهایم ـ یعنی زیر بار غیر خدا نرفتن ـ با قدرت ایستادهایم.
پایگاه هشتم شکاری، نماد بازدارندگی و ایثار است
در ادامه این دیدار، امیر علیرضا شیرپور، فرمانده نیروی هوایی ارتش در منطقه اصفهان، به تشریح اقدامات، مأموریتها و دستاوردهای این یگان پرداخت و با اشاره به نقش پایگاه هشتم شکاری شهید عباس بابایی اظهار کرد: این پایگاه با هدف خدمت به میهن اسلامی و عمل به آموزههای دینی، مأموریتهای خود را در بالاترین سطح آمادگی انجام میدهد.
فرمانده نیروی هوایی منطقه اصفهان، انجام پروازهای آموزشی، جنگی و گشتهای هوایی، تست پروژههای داخلی، ارزیابی سامانههای راداری پدافندی و بازآماد انواع هواپیماها را از جمله اقدامات مهم این یگان برشمرد.
امیر شیرپور همچنین به اجرای برنامههای مذهبی، قرآنی و بصیرتی در راستای تقویت بنیه دینی کارکنان و مصونسازی آنان در برابر نبرد هویتی و جنگ شناختی اشاره کرد.
وی با اشاره به سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تأکید کرد: جانفشانی و ایثار سربازان ایران اسلامی همچنان بیواهمه و باصلابت ادامه دارد.
فرمانده نیروی هوایی منطقه اصفهان با اشاره به دستاوردهای این یگان در جنگ تحمیلی اخیر افزود: پایگاه هشتم شکاری با انجام ۶۹ پرواز جنگی، بهعنوان یکی از مؤثرترین ارکان بازدارندگی کشور، در طول ۱۲ روز جنگ تحمیلی اخیر و در جریان درگیری مستقیم هوایی با چندین فروند از هواپیماهای رژیم صهیونیستی، موفق به ثبت دستاوردهای بزرگ و تعیینکنندهای شد.
وی خاطرنشان کرد: ثمره این مأموریتها، حفاظت و صیانت از مجموعه عظیم پالایشگاه اصفهان، تأسیسات نطنز، یو.سی.اف و سایت راداری پدافند هاشمآباد بوده است.
امیر شیرپور با تأکید بر عهد عاشورایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ما بر عهد خود ثابتقدم هستیم و عزت بقا در خیمه ولایت را به ذلتِ شکست ترجیح میدهیم.
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