به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید حسین حسینی صبح سه شنبه در جلسه هماندیشی و هماهنگی برگزاری جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در ماه مبارک رمضان، با اشاره به جایگاه کمک به همنوعان در تعالیم دینی، بر لزوم مسئولیتپذیری جدی دستگاهها، سازمانهای دولتی، بخش خصوصی و خیرین در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تأکید کرد.
تأکید آموزههای دینی بر کمک به نیازمندان
وی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و دهه مبارک فجر، با اشاره به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع)، اظهار کرد: کمک و مساعدت به همنوعان از تأکیدات جدی دین مبین اسلام است و آثار و برکات معنوی فراوانی برای افراد و جامعه به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با اذعان به مشکلات اقتصادی موجود، از همراهی و مشارکت خیرین استان قدردانی کرد و افزود: خیرین نیکاندیش استان همواره با نیتهای خداپسندانه در برگزاری جشنهای گلریزان نقشآفرین بوده و در اجر معنوی آزادی زندانیان سهیم هستند.
نقش رسانهها در جلب مشارکت عمومی
حسینی با اشاره به برنامهریزی جدید صداوسیمای مرکز کردستان در ماه مبارک رمضان امسال، خاطرنشان کرد: استفاده گسترده، هدفمند و مؤثر از ظرفیت رسانه ملی و همچنین سایر رسانههای دیداری و شنیداری میتواند زمینهساز مشارکت حداکثری مردم و نهادها در جشن گلریزان باشد.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت موقوفات عام و خاص استان، مجموعه وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی تأکید کرد و گفت: این ظرفیتها نقش بسیار مؤثری در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم گلریزان و تحقق اهداف آن دارند.
مأموریت به دادستان و بازرس کل استان
رئیس شورای قضایی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و بازرس کل استان را مأمور کرد تا نحوه هزینهکرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی دستگاههای اجرایی، شرکتها و کارخانجات را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه فعل یا ترک فعل منطبق با تخلف یا جرم، برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
وی با تأکید بر لزوم توجه مدیران و کارکنان دستگاهها به ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، تصریح کرد: هرگونه تضییع اموال دولتی، چه به عمد و چه ناشی از اهمال یا تفریط، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات قانونی است.
۳۲۰ زندانی چشمانتظار کمک خیرین
رئیس کل دادگستری استان کردستان در ادامه گفت: در حال حاضر ۳۲۰ زندانی جرایم غیرعمد و محکومان مالی در زندانهای استان به سر میبرند که چشمانتظار کمکها و حمایتهای خیرین و نیکاندیشان هستند.
این جلسه با حضور رئیس کل دادگستری استان کردستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیرکل زندانهای استان، مدیران عامل تعدادی از بانکها، جمعی از مسئولان مرتبط و خیرین در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد.
در پایان این نشست، برنامههای پیشنهادی برای برگزاری جشن گلریزان رمضان ۱۴۰۴ بررسی و مصوباتی به تصویب رئیس کل دادگستری استان، رئیس هیأت امنای ستاد دیه و اعضای جلسه رسید.
گفتنی است؛ جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد هر ساله در ایام ماه مبارک رمضان برگزار میشود.
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