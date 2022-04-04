۷۰ جشن گلریزان ماه رمضان در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد دیه استان با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: تقارن خوبی در بهار قرآن و بهار طبیعت صورت گرفته و برکات آن در جشن گلریزان آزادسازی زندانیان تبلور پیدا کند و موجبات آزادی تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی فراهم شود.

وی ادامه داد: جذب کمک‌های مردمی برای آزاد سازی زندانیان همه ساله در ماه مبارک رمضان آثار و برکات زیادی را به همراه دارد و باید از ظرفیت رسانه‌ها و مؤسسات و نهادهای مردمی هم در این امر خیر نهایت بهره را برد.

عتباتی به برگزاری گسترده جشن گلریزان در ماه مبارک رمضان در همه شهرها و همه بخش‌ها و حتی روستاهای بزرگ با محوریت رؤسای دادگستری با همکاری فرمانداران، بخشداران و دهیاران اشاره کرد و افزود: امسال بنا بر این نهاده شده که جشن گلریزان با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های قضائی و اجرایی استان با همراهی خیرین نیکوکار و مردم نوع دوست در دامنه گسترده‌ای از استان برگزار شود و همه اقشار در این کار خیر مشارکت کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: برنامه ریزی برای برگزاری بالای ۷۰ جشن گلریزان در استان در ماه مبارک رمضان انجام شده و مشارکت وسیع و گسترده مردم جمع آوری را انتظار داریم.

مدیر کل صدا و سیمای استان آذربایجان غربی نیز با اشاره به اهمیت آزادسازی زندانیان غیرعمد گفت: پویش‌های رسانه‌ای در حال تدارک برای برگزاری مطلوب جشن گلریزان و اخذ کمک‌های مردمی هست.

مسعود مجرد با اشاره به اینکه از کار خیر استقبال می‌کنیم گفت: باید از تجربیات استان‌های موفق در این گونه مراسم نهایت بهره را بگیریم تا مراسمی پرشور و با حضور اکثریت خیرین داشته باشیم.

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان غربی کمی کردن کمک‌های مردمی را هم در جذب حداکثری کمک‌های مردمی مؤثر دانست و این امر را موجب سبقت در امر خیر در جامعه دانست که موجی برای رقابت در کار خیر ایجاد می‌کند.

در ادامه جلسه هر یک از اعضا به بیان نکته نظرات و پیشنهادهای خود در راستای هرچه با شکوه تر برگزار کردن جشن‌های گلریزان در ماه مبارک رمضان ارائه و در پایان تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.