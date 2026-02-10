مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در همدان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید حسن فاضلیان اعلام کرد: راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن در شهر همدان روز چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ با تجمع مردم در میدان امامزاده عبدالله آغاز میشود و شرکتکنندگان از مسیر بلوار کاشانی، پل شهید صوفی، آرامگاه بوعلی، پیادهراه بوعلی حرکت کرده و در میدان امام خمینی (ره) اجتماع میکنند.
وی با اشاره به اینکه مراسم سخنرانی این برنامه با حضور یکی از مسئولان کشوری از ساعت ۱۱ در میدان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد، ادامه داد: حضور گسترده مردم در صحنه، عامل بازدارنده در برابر اقدامات دشمنان و موجب تقویت امید و وحدت ملی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اقتدار ملی را به نمایش گذاشته و وفاداری خود را به نظام اسلامی، آرمانهای انقلاب و رهبری اعلام کنند، افزود: در این روز ایستگاههای فرهنگی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان پیش بینی شده است.
حجتالاسلام فاضلیان بیان کرد: در ایستگاههای فرهنگی و هنری اجرای سرودهای انقلابی، برگزاری مسابقات نقاشی و برنامههای سرگرمی، نمایشهای ورزشی و نمایشی و توزیع محصولات فرهنگی و هنری انجام می شود.
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