بازدید معاون حقوقی رئیس جمهور از آرامگاه بوعلی سینا

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور صبح سه شنبه از بخشهای مختلف مجموعه آرامگاه بوعلی سینا بازدید کرده و با ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری این بنای شاخص آشنا شد و بر ضرورت صیانت و معرفی هرچه بهتر چنین آثار شاخصی تأکید کرد.
فرماندار همدان در ادامه این بازدید به جایگاه ممتاز بوعلیسینا در تاریخ علم و تمدن اسلامی اشاره کرد و گفت: بوعلیسینا از درخشانترین چهرههای علمی جهان است که آثار و اندیشههای او طی قرنها مورد توجه معتبرترین محافل علمی بوده است.
مجید درویشی با تاکید بر اینکه امروز آرامگاه بوعلی سینا به عنوان نمادی از هویت علمی و فرهنگی ایران اسلامی شناخته میشود، افزود: آرامگاه این حکیم بزرگ یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری همدان به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه آرامگاه بوعلی سینا ارزشمند نقش مؤثری در معرفی پیشینه علمی، فرهنگی و تمدنی همدان به گردشگران داخلی و خارجی دارد، بیان کرد: توسعه زیرساختها و معرفی هدفمند این ظرفیت برجسته میتواند به رونق گردشگری، افزایش حضور مسافران و تقویت اقتصاد فرهنگی شهرستان کمک شایانی کند.
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