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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

لیگ قهرمانان آسیا ۲؛

داور کره ای قاضی بازی سپاهان و الاهلی شد

داور کره ای قاضی بازی سپاهان و الاهلی شد

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا داورانی از کشور کره جنوبی بازی تیم های سپاهان ایران و الاهلی قطر را قضاوت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سپاهان، اسامی داوران قضاوت‌کننده در مرحله یک‌هشتم لیگ قهرمانان آسیا ۲ اعلام شد که داورانی از کشور کره جنوبی قضاوت بازی سپاهان ایران و الاهلی قطر را برعهده خواهند داشت.

بر این اساس، قضاوت این دیدار که روز چهارشنبه ۲۲ بهمن ماه در ورزشگاه الثمامه دوحه برگزار می‌شود، بر عهده کو هیونگ جین از کره جنوبی خواهد بود.

همچنین پارک سانگ جون و بانگ جیول از کره جنوبی و ماهر العلی از لبنان نیز او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد؛ چوی هیون جای و یون جائیول از کره جنوبی نیز داوران VAR هستند.

کد مطلب 6744801

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