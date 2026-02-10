رد شکایت باشگاه سپاهان از داور بازی با تراکتور/بیرانوند تبرئه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی آرای سه بازی را اعلام کرد که به شرح زیر است:

در خصوص شکایت باشگاه مس رفسنجان علیه باشگاه تراکتور مبنی بر استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام آقای علیرضا بیرانوند در بازی مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲ از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور این شرح که نامبرده در بازی فی مابین دو تیم مس رفسنجان و تراکتور ستاره دار و غیر مجاز بوده است ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظریه کارشناسی سازمان لیگ به شماره ۱۴۰۴۲۱۰۵۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت ورزشی بازیکن موصوف و دفاعیات مقرون به واقع باشگاه طرف شکایت به جهت عدم احراز تخلف از سوی بازیکن و باشگاه طرف شکایت به استناد مواد ۶۱ و ۹۵ از مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب ۱۳۹۷ رای برائت صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف مهلت ۷ روز قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته محترم استیناف میباشد .

در خصوص شکایت باشگاه سپاهان از داور مسابقه میان دو تیم سپاهان و تراکتور تبریز از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه وقوع اشتباه داوری در مسابقه مذکور مورد تائید دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال به موجب پاسخ شماره ۱۴۰۴۴۳۹۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ قرار نگرفته است ، با عنایت به اینکه به موجب بند یک ماده ۱۵ مقررات انضباطی تصمیمات اتخاذ شده توسط داوران در زمین مسابقه نهایی میباشند مستند به ماده ۹۵ مقررات یاد شده حکم به رد شکایت صادر میگردد . رای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف است .

در خصوص گزارش ارسالی در خصوص تخلف آقای مهرداد کریمیان مربی تیم پیکان مبنی بر نشر اکاذیب از طریق مصاحبه و بیان مطالبی در مورد داور مسابقه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد مصاحبه نامبرده تخلف انتسابی به ایشان محرز نبوده و مستند به ماده ۹۵ مقررات انضباطی حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است .