حذف «جانشین» و «کوچ» از نهمین روز آرای مردمی جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، نتیجه آرای فیلم‌های نمایش داده شده در روز نهم جشنواره فیلم فجر بر اساس حروف الفبا، روز سه شنبه ۲۱ بهمن توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

فیلم های «اردوبهشت»، «اسکورت»، «حاشیه»، «زنده شور»، «سرزمین فرشته ها»، «قایق سواری در تهران»، «نیم شب»، ۷ فیلم از مجموع ۳۱ فیلم حاضر در بخش مسابقه، برگزیده نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر هستند.

فهرست فیلم‌ها بدون اولویت است و انیمیشن «نگهبان خورشید» و فیلم «مولا» در رای گیری مردمی مدنظر قرار نگرفته اند.

سایر فیلم ها تا پایان برگزاری چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر در فرآیند رای گیری آرا مردمی قرار دارند.