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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

کشف ۳۹ فقره سرقت با دستگیری سارقان حرفه‌ای در کرمانشاه

کشف ۳۹ فقره سرقت با دستگیری سارقان حرفه‌ای در کرمانشاه

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری سه سارق حرفه‌ای خبر داد که در مجموع به ارتکاب ۳۹ فقره سرقت در نقاط مختلف این شهر اعتراف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری با اشاره به افزایش گزارش‌های مردمی درباره وقوع سرقت در برخی مناطق شهری کرمانشاه اظهار کرد: در پی ثبت چندین فقره سرقت در معابر، اماکن عمومی و املاک خصوصی، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، رصدهای میدانی و پیگیری سرنخ‌های به‌دست‌آمده، موفق شدند هویت سه سارق حرفه‌ای را شناسایی کنند که نقش اصلی در این سرقت‌ها داشتند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: پس از تکمیل مراحل شناسایی، مأموران در چند عملیات جداگانه و هماهنگ، این افراد را در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند و برای ادامه روند رسیدگی، به مقر انتظامی انتقال دادند.

سرهنگ یاری با اشاره به نتایج تحقیقات انجام‌شده گفت: متهمان پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، به ارتکاب ۳۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی، معابر شهری و برخی اماکن عمومی در سطح شهر کرمانشاه اعتراف کردند که این سرقت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف انجام شده بود.

وی در پایان با بیان اینکه برخورد قاطع با سارقان و برهم‌زنندگان امنیت اجتماعی از اولویت‌های پلیس است، خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مراجع قضایی تحویل داده شدند و اقدامات پلیس برای پیشگیری از وقوع سرقت با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6744807

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