به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری با اشاره به افزایش گزارشهای مردمی درباره وقوع سرقت در برخی مناطق شهری کرمانشاه اظهار کرد: در پی ثبت چندین فقره سرقت در معابر، اماکن عمومی و املاک خصوصی، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی، رصدهای میدانی و پیگیری سرنخهای بهدستآمده، موفق شدند هویت سه سارق حرفهای را شناسایی کنند که نقش اصلی در این سرقتها داشتند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: پس از تکمیل مراحل شناسایی، مأموران در چند عملیات جداگانه و هماهنگ، این افراد را در مخفیگاههایشان دستگیر کردند و برای ادامه روند رسیدگی، به مقر انتظامی انتقال دادند.
سرهنگ یاری با اشاره به نتایج تحقیقات انجامشده گفت: متهمان پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، به ارتکاب ۳۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی، معابر شهری و برخی اماکن عمومی در سطح شهر کرمانشاه اعتراف کردند که این سرقتها در بازههای زمانی مختلف انجام شده بود.
وی در پایان با بیان اینکه برخورد قاطع با سارقان و برهمزنندگان امنیت اجتماعی از اولویتهای پلیس است، خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مراجع قضایی تحویل داده شدند و اقدامات پلیس برای پیشگیری از وقوع سرقت با جدیت ادامه خواهد داشت.
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