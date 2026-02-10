انجام ۲ ماموریت پلیسی در میامی؛ ۶ متخلف دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی میامی از انجام دو ماموریت ویژه پلیسی در این رویدادها خبر داد و اظهار کرد: شش متخلف در این راستا شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: پس از گزارش راننده تریلی مبنی بر شکسته شدن شیشه خودرو با سنگ در محور مواصلاتی میامی موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی میامی با اشاره به اینکه این خودرو از مشهد به گیلان در حال تردد بود، ابراز داشت: با پیگیری تخصصی و استفاده از مخبران محلی هویت متهمان شناسایی شد.

موسوی از دستگیری چهار متخلف در این راستا خبر داد و اضافه کرد: تحقیقات درباره تخلفات این افراد ادامه دارد.

وی همچنین از دستگیری دو سارق احشام در میامی طی عملیات غافلگیرانه خبر داد و افزود: این افراد به انجام ۹ فقره سرقت احشام اعتراف کردند که یکی از آن ها دارای سابقه سرقت و دارای پا بند الکترونیک نیز بوده است.