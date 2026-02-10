وزش باد نسبتاً شدید در اکثر نقاط همدان طی امروز و فردا

روح الله زاهدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته وزش باد شدید را در استان همدان داشتیم، اظهار کرد: سرعت باد در شیرین سو به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت رسید.

وی با بیان اینکه از گل تپه هم گزارش باد ۹۰ کیلومتر ارائه شده است، ادامه داد: طبق آخرین خروجی مدل ها امروز و فردا وزش باد نسبتا شدیدی در اکثر نقاط استان پیش بینی شده و سرعت باد از روز پنج شنبه کاهش خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان همدان با بیان اینکه بارش‌های پراکنده را در برخی از مناطق استان به ویژه نقاط کوهستانی برای امروز و فردا خواهیم داشت، افزود: برای روز چهارشنبه و پنج شنبه احتمال بارش پراکنده در بسیاری از نقاط استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه دمای هوا تا روز جمعه تغییری محسوسی ایجاد نخواهد شد، ادامه داد: دمای هوا از روز جمعه به بعد بین ۲ تا ۳ درجه کاهی خواهد داشت.

زاهدی با اشاره به اینکه روز گذشته دما از نهاوند و قهاوند با ۱۴ درجه گزارش شد، افزود: دمای کمینه از ایستگاه هواشناسی کرفس با صفر درجه گزارش شد و دمای هوا در همدان بین ۱۳ و ۸ درجه در نوسان بوده است.