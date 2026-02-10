میرباقری شاهرودی: حق بینی ویژگی شهدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید مهدی میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری در فضای مجازی ایتای خود مطلبی مهم درباره شهادت را نشر داد که در ادامه آن را مطالعه می کنید:
شهادتها با هم متفاوت هستند. برای مثال، در روایت آمده است درجۀ شهید دریا با شهید خشکی متفاوت است. یکی از عوامل تفاوت درجهٔ شهدا نوع شهادت و فضای شهادتشان است، و اینکه به دست چه کسی به شهادت برسند.
فرض کنید شهیدِ معرکهٔ جمل، خیلی فرق دارد با بقیهٔ شهدا. آنجا فتنهای بزرگ و پیچیده بود. شهیدی که در آن صحنه دچار اشتباه نشد و کنار حضرت امیر(ع) ایستاد تا خونش در آن راه ریخته شود، او فرق دارد با شهیدی که در صحنهای روشن و بدون غبار شهید شده است.
یکی از امتیازات شهدای کربلا هم همین است. فضا بهشدت غبارآلود بود. نوشتهاند که زیر دویست نفر همراه سیدالشهدا(ع) بودند، ولی در جبهۀ مقابل، سیهزار نفر آمدند!
یکی از مهمترین مقامات و درجات شهادت همین است که در فضای فتنه و اشتباه و غبارآلود شهید شود _ جایی که حق و باطل مشتبه شده _ و او وسط آن تاریکی حق را ببیند، مسیر را گم نکند، و تا پای جانش بایستد.
در قرآن آمده که گروهی از اصحاب، وقتی هنوز وارد میدان نشده بودند، طالب شهادت بودند، اما چون صحنه را دیدند، پا پس کشیدند! قرآن هم میگوید «چرا؟»، چون نقطهضعف داشتند، و شیطان همانجا دست گذاشت.
آنهایی که طالب حقیقی هستند، در صحنههای مبهم هم میایستند و تا پای خونشان عقب نمیروند. شهدایی که در فتنههای پیچیده به شهادت میرسند، از همین جنس هستند.
نظر شما