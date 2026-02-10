سرهنگ مصطفی شیبانی فرمانده جدید سپاه بهارستان شد

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ دوم پاسدار مصطفی شیبانی با صدور حکمی از سوی سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان بهارستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این انتصاب در پی تغییرات اخیر در سطح فرماندهان سپاه شهرستان‌های استان تهران انجام شد. سرهنگ شیبانی پیش از این مسئولیت اطلاعات سپاه شهرستان‌های رباط‌کریم و اسلام‌شهر را بر عهده داشته و همچنین ریاست سازمان اطلاعات غرب استان تهران را در کارنامه کاری خود دارد.

در مراسم معرفی فرمانده جدید، از خدمات و تلاش‌های سرهنگ صمد سلطانی، فرمانده پیشین سپاه بهارستان، قدردانی به عمل آمد.