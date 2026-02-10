به گزارش خبرگزاری مهر، «گئورگی زینویف» سفیر روسیه در کره جنوبی در مصاحبه با ریانووستی گفت: در صورت استقرار سامانههای «تایفون» آمریکا در کره جنوبی، مسکو این موضوع را با توجه به روند کلی تحولات بینالمللی بررسی کرده و اقدامات نظامی-فنی لازم را در دستور کار قرار خواهد داد.
روابط روسیه و کرهجنوبی از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در سال ۱۹۹۰، مسیری ترکیبی از همکاری اقتصادی و تنشهای سیاسی را طی کرده است.
با این حال، جنگ اوکراین نقطه عطفی در روابط دو کشور بود و باعث سردی قابل توجه مناسبات شد. کرهجنوبی در همراهی با آمریکا و متحدان غربی، به تحریمهای اقتصادی علیه روسیه پیوست و صادرات برخی فناوریهای حساس به مسکو را محدود کرد؛ اقدامی که با واکنش منفی روسیه همراه شد.
در مقابل، مسکو بهتدریج روابط راهبردی خود را با کرهشمالی تقویت کرد؛ موضوعی که از نگاه سئول یک چالش امنیتی جدی محسوب میشود. با وجود این تنشها، هر دو طرف تلاش کردهاند کانالهای دیپلماتیک را بهطور کامل قطع نکنند.
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