لایحه عوارض مشاغل دائم و موقت شهر تهران در سال ۱۴۰۵ تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و نود و ششمین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه عوارض مشاغل دائم و موقت شهر تهران در سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه اگر بند دوم لایحه تصویب شود این عوارض جزء موارد مضاعف خواهد بود، اظهار کرد: ما لایحه عوارض مشاغل سیار و بی کانون را تصویب کردیم و هم وسایل موتوری، هم وسایل غیرموتوری و هم بازارچه ها را در نظر گرفتیم.

گفتنی است؛ پس از بررسی های صورت گرفته لایحه عوارض مشاغل دائم و موقت شهر تهران در سال ۱۴۰۵ با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.