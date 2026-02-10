  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

لایحه عوارض مشاغل دائم و موقت شهر تهران در سال ۱۴۰۵ تصویب شد

لایحه عوارض مشاغل دائم و موقت شهر تهران در سال ۱۴۰۵ تصویب شد

همزمان با سیصد و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران لایحه عوارض مشاغل دائم و موقت شهر تهران در سال ۱۴۰۵ با ۱۶ رأی موافق تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و نود و ششمین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه عوارض مشاغل دائم و موقت شهر تهران در سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه اگر بند دوم لایحه تصویب شود این عوارض جزء موارد مضاعف خواهد بود، اظهار کرد: ما لایحه عوارض مشاغل سیار و بی کانون را تصویب کردیم و هم وسایل موتوری، هم وسایل غیرموتوری و هم بازارچه ها را در نظر گرفتیم.

گفتنی است؛ پس از بررسی های صورت گرفته لایحه عوارض مشاغل دائم و موقت شهر تهران در سال ۱۴۰۵ با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.

کد مطلب 6744871

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها