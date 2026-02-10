پروژه بندهای سنگی ملاتی مسکن مهر گلپایگان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر رضایی با اشاره به پروژه اجرای بندهای سنگی ملاتی در مسکن مهر شهرستان گلپایگان با نظارت معاونت آبخیزداری اظهارکرد: با توجه به مصوبات ستاد بحران شهرستان و استان، هر ساله تحت تأثیر سیلابهای مسکن مهر و مسکن ملی قرار میگیرد و مسیر آن کاملاً در مسیر آبراههای طبیعی واقع شده است.
وی افزود:این پروژه با مبلغ پیمان ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و با تأمین اعتبار ملی استانی از روز ۱۰ تیر ۱۴۰۴ کلید خورد و عملیات اجرایی آن تا ۲۸ دی ۱۴۰۴ به اتمام رسید.
فرماندار ابراز کرد: کل مساحت حوزه ۹ هزار هکتار است و سازهها و آبراههای مختلف پیشبینی شدهاند که امیدواریم در سالهای آتی تکمیل شوند.
رضایی در ادامه با اشاره به مشخصات سازه گفت: ارتفاع این سازه ۸ متر و حجم آبگیری آن تقریباً۳۰ هزار متر مکعب است ،با اتمام پروژه ابخیزداری در استان که میتوانیم حدود ۲۰ درصد از سیلابهای استان را مدیریت کرده و بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار متر مکعب از آن را کنترل کنیم.
وی ادامه داد: حجم سنگکاری انجام شده بالغ بر ۲۲۰۰ متر مکعب است. تاکنون دو سازه در پاییندست اجرا شده که یکی در سال گذشته و دیگری امسال به بهرهبرداری رسید.
به گفته وی، این پروژهها علاوه بر پیشگیری از خطرات ناشی از روانآبها و سیلابها، موجب تقویت منابع زیرزمینی، حمایت از چاهها و قنوات و کاهش فرونشست زمین میشوند.
رضایی خاطرنشان کرد :۳۲ پروژه در شهرستان گلپایگان با ارزش ریالی ۴۲۰ میلیارد تومان در ایام دهه فجر افتتاح میشوند.
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