به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در نشست شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی لرستان با حضور مشاور وزیر جهاد کشاورزی، اظهار داشت: در دهه مبارک فجر امسال، ۸۱ پروژه در زیربخش‌های مختلف آب‌وخاک، دام، طیور، منابع طبیعی، شیلات، صنایع تبدیلی، باغبانی و گلخانه‌ای به ارزش ۴۰۵ میلیارد تومان در استان به بهره‌برداری رسید.

رتبه اول لرستان در تولید حبوبات و ماهیان سردابی کشور

وی اشتغال‌زایی مستقیم ناشی از تکمیل این پروژه‌ها را ۱۲۲ نفر و اشتغال‌زایی غیرمستقیم را ۲۱۲ نفر عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به رتبه‌های برتر لرستان در سطح کشور، افزود: امسال در تقدیر از نمونه‌های کشوری، لرستان رتبه اول را کسب کرد. استان لرستان در تولید حبوبات و ماهیان سردابی (قزل‌آلا) در بین استان‌های غیر ساحلی رتبه نخست کشور را دارد. همچنین در تولید سیب بروجرد، زردآلو دورود و گردو سلسله و نیز در بخش مرغ گوشتی و عملکرد ستاد بیمه کشاورزی، از جایگاه ممتازی برخوردار است.

صیادی به موضوع مکانیزاسیون به‌عنوان یکی از اولویت‌ها اشاره کرد و گفت: در سال جاری، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش مکانیزاسیون استان سرمایه‌گذاری شده که از این مقدار، ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات خط ویژه برای خرید ادوات کشاورزی و حدود ۳۳۰ میلیارد تومان نیز توسط خود کشاورزان برای خرید تراکتور هزینه شده است که در زمینه جذب تسهیلات بانکی برای خرید ادوات کشاورزی رتبه برتر را کسب کرده است.

افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در لرستان

وی گفت: این اقدامات موجب افزایش ضریب مکانیزاسیون از ۲.۱۷ به ۲.۳۴ اسب بخار در هکتار شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به چالش‌های بخش کشاورزی لرستان اشاره و بیان کرد: اراضی کشاورزی استان تنها ۴.۵ درصد اراضی کشور را تشکیل می‌دهد و حدود ۲.۵ تا ۳ درصد از تولیدات کشاورزی ایران مربوط به لرستان است. یکی از دلایل اصلی این امر، محدودیت‌های آبی است.

صیادی، گفت: باوجود خروج سالانه ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب آب از استان، حجم آب برنامه‌ریزی شده برای بخش کشاورزی بسیار ناچیز است.

وی افزود: این موضوع به همراه بالابودن سهم اراضی دیم که حدود ۷۸ درصد است باعث شده عملکرد در واحد سطح در برخی محصولات کاهش داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: میانگین اراضی آبی استان ۲۳ درصد است درحالی‌که میانگین کشوری ۴۵ درصد است.

صیادی به ظرفیت‌های ویژه استان در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: وجود باغات متمرکز سیب در بروجرد، زردآلو در دورود، گردو در سلسله و نیز انار در منطقه تنگ سیاه در کوهدشت، مزیت بزرگی برای بازار رسانی و توسعه اقتصادی است. کل تولیدات کشاورزی و باغی استان حدود سه میلیون تن است.