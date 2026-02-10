رشد ۱۰ درصدی ارسال آثار به همایش کتاب سال حوزه

حجت‌الاسلام «عباس اکبرپور روشن» مسئول دبیرخانه و مدیر اجرایی همایش کتاب سال حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برترین‌های بیست و هفتمین همایش کتاب سال حوزه، روز شنبه ۲۵ بهمن ماه معرفی و از آنها تقدیر می‌شود.

وی افزود: این مراسم با پیام آیت‌الله العظمی جوادی آملی و سخنرانی آیت‌الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در سالن اجتماعات مدرسه علمیه امام کاظم(ع) قم برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام اکبرپور روشن با اشاره به رشد حدود ۱۰ درصدی در ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره اظهار کرد: پس از اعلام فراخوان بیست و هفتمین همایش کتاب سال حوزه، هزار و ۷۷۹ اثر شامل هزار و ۱۳۰ کتاب، ۴۱۴ مقاله و ۲۳۵ پایان نامه به دبیرخانه این همایش دریافت شده است.

وی گفت: در بیست و ششمین دوره همایش کتاب سال حوزه، هزار و ۶۳۶ اثر دریافت شد که این تعداد نسبت به دوره پانزدهم حدود ۳ درصد رشد داشته است.