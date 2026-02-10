به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام حسین کثیرلو در بیانیه ای اظهار کرد: یومالله ۲۲ بهمن، یادآور حماسهای ماندگار و تجلی اراده ملتی است که با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی (ره)، طومار نظام ستمشاهی را درهم پیچید و فصل نوینی از استقلال، آزادی و عزت را در تاریخ ایران اسلامی رقم زد.
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران، برآمده از خواست عمومی مردم و مبتنی بر ارزشهای والای اسلامی، عدالتخواهی، ظلمستیزی و صیانت از کرامت انسانی است و امروز پس از گذشت بیش از چهار دهه، همچنان با اقتدار مسیر تعالی و پیشرفت را در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ادامه میدهد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: دستگاه قضایی استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل عظیمالشأن (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، بر خود فرض میداند که در تداوم آرمانهای انقلاب، با اتکال به خداوند متعال و با رویکردی مبتنی بر عدالتمحوری، صیانت از حقوق عامه، مبارزه قاطع با فساد و احقاق حقوق مردم، بیش از پیش در خدمت جامعه اسلامی باشد.
وی ادامه داد: بیتردید، حضور پرشور و آگاهانه مردم در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، بار دیگر پیام وحدت، بصیرت و پایبندی ملت ایران به اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی را به جهانیان مخابره خواهد کرد.
کثیرلو گفت: از آحاد مردم شریف، انقلابی و ولایتمدار استان دعوت میکنم با حضور پررنگ خود در مراسم و راهپیمایی ۲۲ بهمن، بار دیگر وفاداری خویش به آرمانهای امام راحل (ره) و شهدای والامقام انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.
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