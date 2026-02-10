افت فشار و قطعی موقت آب در برخی مناطق شهر کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌منظور زون‌بندی شبکه توزیع آب با هدف بهسازی شبکه و پیشگیری از تنش آبی در فصل تابستان، مشترکین ساکن شهرک ظفر و خیابان تنگه شهر کرمانشاه، امروز سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰ با افت فشار و یا قطعی موقت آب مواجه خواهند شد.

در این اطلاعیه با عذرخواهی از شهروندان ساکن در این مناطق، از مشترکین خواسته شده است با سعه صدر، مدیریت مصرف آب و پرهیز از مصارف غیرضروری، همکاری لازم را با شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه داشته باشند.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه همچنین تأکید کرده است: همراهی شهروندان در اجرای این‌گونه عملیات فنی، نقش مؤثری در ارتقای پایداری شبکه توزیع آب و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر در ماه‌های پیش‌رو خواهد داشت و پرسنل این شرکت با تمام توان در مسیر تأمین پایدار آب شرب تلاش می‌کنند.