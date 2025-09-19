قطعی و افت فشار آب در چند محله شهر کرمانشاه روز یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه طی اطلاعیهای رسمی خطاب به شهروندان، برنامه تعمیرات و پیامدهای آن را برای مشترکان تشریح کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
با سلام
احتراماً با توجه به الزام تعمیرات خط انتقال ایستگاه پمپاژ الفتینیا و سنگین بودن اجرای عملیات تعمیرات، به استحضار میرساند در روز یکشنبه مورخ ۳۰ شهریورماه از حوالی ظهر (ساعت ۱۳:۰۰) تا پایان شب، محلههای خیام، سعدی، بهار، سراب سعید، خیابان دارایی (کسری)، تپه ترمینال، ۱۴ متری امینی، میدان جمهوری، آقاجان و نقلیه با افت فشار و یا قطعی آب مواجه هستند.
لذا ضمن پوزش و قدردانی از سعهصدر مشترکین محترم ساکن در این محلهها، خواهشمندیم با مدیریت مصرف آب، انجام ذخیرهسازی و اجتناب از مصارف غیرضروری در تاریخ مذکور، همکاری لازم را با شرکت آب و فاضلاب داشته باشند و پرسنل این شرکت را در مسیر خدمترسانی مطلوب یاری نمایند.
این اطلاعیه تأکید میکند که به دلیل حجم سنگین عملیات تعمیراتی، انجام کار بدون ایجاد اختلال در آبرسانی ممکن نیست و به همین دلیل بخشی از محلات مرکزی و پرجمعیت کرمانشاه به طور موقت با مشکل مواجه خواهند شد. شرکت آب و فاضلاب همچنین با اشاره به تلاشهای نیروهای فنی خود برای کاهش زمان خاموشی آب، از شهروندان خواسته است در مصرف بهینه همکاری داشته باشند.
گفتنی است اطلاعرسانی درباره این قطعی موقت آب از چند روز پیش آغاز شده و این شرکت متعهد شده است بلافاصله پس از اتمام تعمیرات، جریان آب به صورت کامل در محلههای مذکور برقرار شود.
