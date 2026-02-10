دستگیری ۳ زورگیر با پوشش مسافر و مسافرکش نما ؛ انتشار تصویر بدون پوشش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار داشت: در پی تشکیل پرونده در پلیس آگاهی شهرستان ری مبنی بر سرقت خودرو، تلفن همراه و ضرب و جرح مسافرکش و راننده ماشین توسط ۳ زورگیری با پوشش مسافر و مسافرکش نما در اوایل دی ماه امسال موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ری قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی های تخصصی مشخص شد سارقان سوژه خود را مقابل ایستگاه های مترو جوانمرد قصاب، ایستگاه مترو شهرری و کهریزک انتخاب می‌کردند یا به شیوه مسافر از راننده یا راننده از مسافر به هرگونه که شرایط مهیا بود و با تهدید سلاح سرد اقدام به زورگیری و سرقت خودرو می‌کردند.

وی افزود: با بدست آوردن این اطلاعات و تعقیب و مراقبت های شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ری مخفیگاه سارقان در محدوده شهرری شناسایی و در ۲۰ بهمن ماه با هماهنگی های قضائی به محل اعزام و در یک عملیات پلیسی هر ۳ متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: به دستور مقام قضائی تصویر این متهمان در فضای مجازی منتشر می‌شود و تقاضا داریم هموطنانی که از آن ها سرقت شده است به پلیس آگاهی شهرستان ری مراجعه کنند.

سرهنگ مافی در پایان خاطرنشان نشان کرد: به هیچ وجه به عنوان مسافر سوار خودرو های مشکوک نشوند و در صورت امکان از ناوگان های حمل و نقل عمومی استفاده کنند.