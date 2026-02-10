پیرجاهد: فرهنگ بسیجی، ضامن عزت و امنیت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد صبح سه شنبه در یادواره شهدای عشایر استان اردبیل که همزمان با دهه مبارک فجر در مسجد جامع «کلستان علیا» از توابع شهرستان خلخال برگزار شد؛بر نقش عشایر در اقتدار و امنیت ملی تأکید و اظهار کرد: فرهنگ بسیجی، ضامن عزت و امنیت ایران است و چفیه بسیج نماد پیروزی ملت ایران بر دشمن است.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را ضرورتی مهم برای نسل‌های آینده دانست و افزود: عشایر استان اردبیل همواره در صف نخست دفاع از کشور حضور داشته‌اند و شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل با تأکید بر روحیه ایمان و مقاومت رزمندگان اسلام گفت: چفیه بسیج، نماد اخلاص و ایمان، بر ناوهای مجهز دشمن پیروز است و تجربه انقلاب اسلامی نشان داده که تجهیزات دشمن در برابر اراده ملت ایران کارایی ندارد.

پیرجاهد خاطرنشان کرد: فرهنگ بسیجی و تفکر جهادی که ریشه در ایمان مردم و خون شهدا دارد، همواره ضامن عزت، اقتدار و امنیت کشور بوده و این روحیه در جامعه عشایری به‌صورت عمیق و ماندگار جریان دارد.