سردار رضایی: حضور مردم در ۲۲ بهمن، تجدید بیعت با انقلاب و ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر امروز گردهمایی سراسری پاسداران کمیته انقلاب اسلامی به مناسبت چهل و هفتمین فجر انقلاب برگزار شد. سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی در این گردهمایی سراسری اظهار داشت: یاد و خاطره همه شهیدان والا مقام انقلاب اسلامی، شهدای دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم نظم و امنیت و شهیدان انتظامی را گرامی می داریم و برای فرماندهی معززی کل قوا «مدظله العالی» آرزوی سلامتی و طول عمر داریم.

وی با بیان اینکه مفتخرم در آستانه عید بزرگ فجر و ۲۲بهمن ماه در محضر شما بزرگان و عزیزان باشم و این مهم را قدر می دانم، افزود: همه ما مدیون امام (راحل) هستیم، یاد، نام و خاطره امام راحل را گرامی می داریم و عهد داریم و پیمان می بندیم که تا همیشه در خط امام و رهبری باشیم؛ امروز در زیر پرچم و بیرق ولایت هستیم و بر خود می بالم که ولایت فقیه، فرمانده ماست و لباس ما از این جهت مقدس است که زیر بیرق ولایت فقیه بودیم، هستیم و خواهیم بود.

جانشین فرمانده کل انتظامی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه خاطرنشان کرد: ولایت فقیه ستون خیمه اسلام است و رمز عاقبت بخیری حرکت در خط ولایت است.

وی با دعوت از آحاد مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه عنوان کرد: فردا عید انقلاب است و مردم بار دیگر با حضور شکوهمند در این عید، علاقه و ارادت خود به نظام و رهبری را به جهان نشان خواهند داد.

سردار رضایی با تبیین دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی، تشکیل کمیته انقلاب اسلامی را محصول این نظام مقدس دانست و از برکات کمیته انقلاب اسلامی سخن گفت و این کمیته را فرزند انقلاب دانست.

فلسفه غنی تشکیل کمیته همچنان زنده و پویا است

جانشین فرمانده کل انتظامی در بخش دیگری از سخنانش یا آور شد: تاسیس کمیته انقلاب اسلامی در ۲۳ بهمن سال ۱۳۵۷ فلسفه عمیق و غنی دارد، کمیته انقلاب اسلامی بازوی نظامی و انقلاب است و مسیر و فلسفه این کمیته زنده و جاری است.

وی اضافه کرد: امروز مجموعه انتظامی تکیه ها کشور و سازمان های دیگر است، انتظامی؛ سازمانی منسجم، اعتقادی، انقلابی، ولایی و حافظ دستاوردهای انقلاب است و نقش پیشکسوتان و بزرگانی چون شما عزیزان در این عرصه بر کسی پوشیده نیست.

این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: روحیه و منش دفاع تمام قد از انقلاب اسلامی و دستاوردهای با برکتش، در سازمان عظیم انتظامی تا همیشه زنده است و این روحیه و رویکرد در اعضای کمیته پاسداران انقلاب اسلامی، مشهودتر از همیشه است.

فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در فراجا؛ جاری و زنده

سردار رضایی ادامه داد: باب شهادت در انتظامی باز است؛ فرهنگ شهادت و ایثار برای هر نیروی پلیس آشنا است و آحاد فرماندهان و نیروهای پلیس با تاسی از روحیه و منش پیشکسوتان خود، شهادت را بالاترین افتخار خود می دانند، جهاد، شهادت و ایثار در سازمان انتظامی، فرهنگی نهادینه و حاکم است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به نقش بی بدیل اعضای کمیته انقلاب اسلامی در دفاع مقدس یادآور شد: امروز هم شاهدیم، عزیزان و پیشکسوتان مان در کمیته انقلاب اسلامی برای حضور در میدان دفاع از انقلاب اسلامی، اراده و انگیزه و شوق دارند و این تکلیف مداری شما عزیزان و تجربه گرانبهایتان برای ما سرمایه ارزشمندی است .

وی بر لزوم تداوم بهره گیری از تجربه پیشکسوتان در پیشبرد ماموریت های جاری انتظامی تاکید کرد و گفت: شما عزیزان در امنیت «محله محوری» می تواند نقش بی بدیلی داشته باشید.

پاسداران کمیته انقلاب اسلامی؛ گنجینه های ارزشمند

سردار رضایی پاسداران کمیته های انقلاب اسلامی را گنجینه های ارزشمند نامید و بر لزوم توجه به «جهاد تبیین» توسط این پیشکسوتان به منظور معرفی دستاوردهای های انقلاب اسلامی، تشریح فتنه ها و دشمنی های دشمنان و ... برای نسل جوان تاکید کرد.

جهاد تبیین تکلیف و وظیفه همگانی

وی گفت: امروز، تکلیف برای تک تک ما بیشتر از همیشه است و این یعنی از «جهاد تبیین» غافل نشویم. شما پیشکسوتان عزیز صاحب تجربه هستید و باید در عرصه جهاد تبیین نیز چون گذشته و مثل همیشه، انقلابی و پررنگ حضور یابید؛ جهاد تبیین برای همه ما یک تکلیف است.