رشیدی: ۳۶۰۰ کلاس درس در اردبیل طی ۲ سال هوشمندسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سید اردشیر رشیدی آلهاشم ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت سیزدهم در دو حوزهی دستاوردهای آموزشی و پرورشی و همچنین نهضت ملی توسعهی عدالت در فضای آموزشی گامهای مهمی برداشته است.
وی افزود: نظام تعلیم و تربیت مهمترین فرصت برای تربیت نسل توانمند و متعهد در جهت رشد و پیشرفت همهجانبه کشور است. در این راستا، دولت برنامهریزیهای جدیدی برای ارتقای کیفیت خدمات آموزش و پرورش انجام داده که این اقدامات موجب ارتقای سطح آموزشی خواهد شد.
رشیدی آلهاشم با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در زمینهی توسعه فضای آموزشی و عدالت آموزشی در استان اردبیل بیان کرد: استان اردبیل در این زمینه اقدامات موثری انجام داده و جلسات هفتگی با استانداری برگزار میشود تا با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و سازمانی، بهویژه در مناطق محروم، فضای آموزشی استان توسعه یابد.
وی همچنین به تحصیل ۴۵ درصد دانشآموزان اردبیل در هنرستانها اشاره کرد و گفت: این امر در راستای سوق دادن دانشآموزان به سمت رشتههای مهارتی و فنی است. تاکنون ۵ هنرستان جدید تحت عنوان جوار صنعت تأسیس شده و هدف این است که این آمار تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۵۰ درصد برسد.
هوشمندسازی و ارتقای کیفیت آموزشی
رشیدی آلهاشم درباره پروژهی هوشمندسازی مدارس استان اردبیل گفت: طرح هوشمندسازی کلاسهای درس با هدف ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد محیطهای آموزشی مدرن انجام شده است. در قالب این طرح، کلاسها به لپتاپ، ویدئو پروژکتور و برد هوشمند مجهز میشوند تا فرآیند آموزش از طریق ابزارهای چندرسانهای به دانشآموزان ارائه شود.
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