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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

۸ نفر به دلیل انفجار سیلندر گاز در پایتخت افغانستان کشته شدند

۸ نفر به دلیل انفجار سیلندر گاز در پایتخت افغانستان کشته شدند

دفتر فرماندار کابل، پایتخت افغانستان، روز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که حداقل ۸ نفر بر اثر انفجار یک سیلندر گاز در داخل یک خانه مسکونی در کابل کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، دفتر فرماندار کابل، پایتخت افغانستان، روز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: حداقل ۸ نفر بر اثر انفجار یک سیلندر گاز در داخل یک خانه مسکونی در کابل کشته شدند.

طبق این بیانیه، این حادثه در حوزه ۲۱ پلیس رخ داد، زمانی که یک خانواده در هوای سرد زمستان از بخاری گازی برای گرم کردن خانه خود استفاده می‌کردند. سیلندر به دلیل نشت گاز منفجر شد.

در حادثه‌ای مشابه، روز پنجشنبه در استان شرقی خوست، سه زن کشته و یک زن دیگر زخمی شد.

بیشتر خانوارهای افغانستان که فاقد زیرساخت‌های گرمایشی مدرن گسترده هستند، برای گرم کردن خانه‌های خود در زمستان‌های سخت به سیلندرهای گاز یا اجاق‌های سنتی متکی هستند. چنین حوادثی که اغلب ناشی از نشت و انفجار گاز هستند، یک خطر مکرر در این کشور محسوب می‌شوند.

کد مطلب 6745066

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