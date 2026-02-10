به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های دهه فجر در تنگستان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سطح استان بوشهر مورد تأکید قرار دارد و در دهه فجر امسال پروژه‌های ارزشمندی در بخش راهداری افتتاح یا اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: پروژه بهسازی و تعریض محور دلوار–محمدعامری–باشی–بوالخیر با سرمایه‌گذاری ۱۷۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که امیدواریم نقش مؤثری در بهبود عبور و مرور مردم و افزایش ایمنی تردد داشته باشد.

استاندار بوشهر اظهار داشت: امروز ضمن دیدار با تعدادی از شهروندان شهرستان تنگستان، پروژه‌های مهم عمرانی و اقتصادی این شهرستان افتتاح یا اجرایی می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر نیز در این آیین خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال، ۸۰ پروژه راهداری در استان بوشهر افتتاح یا اجرایی شده است که از این تعداد، ۵۳ پروژه به بهره‌برداری رسیده و ۲۷ پروژه نیز کلنگ‌زنی شده است.

فرزاد رستمی تصریح کرد: حجم سرمایه‌گذاری مجموع پروژه‌های راهداری در دهه فجر ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های افتتاحی و هزار میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های آغاز عملیات اجرایی است.

وی گفت: امیدواریم با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، شاهد بهبود وضعیت عبور و مرور، افزایش ایمنی راه‌ها و کاهش حوادث جاده‌ای در سطح استان بوشهر باشیم.