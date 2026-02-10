به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی که به نمایندگی از هیئت دولت در ایام دهه فجر به استان هرمزگان سفر کرده است، در دومین روز سفر کاری خود، از تلاش مجموعههای فعال در صنایع نفت، برق وانرژی قدردانی کرد و همکاری میان دستگاههای اجرایی استان را نشانه حرکت هرمزگان در مسیر رشد، پویایی و بالندگی دانست.
هاشمی با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم، ناترازی برق و انرژی را از مهمترین چالشهای پیشروی کشور خواند که با تمرکز ویژه دولت برای مدیریت این ناترازی و برگزاری جلسات متعدد، راههای عبور از این وضعیت مورد توجه قرار گرفت.
وی بهرهبرداری از پست ۲۳۰ کیلوولت مانگرو را بخشی از ثمرات این تلاشها عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد: با اجرای چنین پروژههایی، در تابستان و فصول گرم پیشرو، مشکلات حوزه انرژی به حداقل ممکن کاهش یابد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر نزدیکی ذاتی حوزههای برق و ارتباطات، هر دو بخش را زیرساختهای پیشران سایر صنایع دانست و تصریح کرد: ارائه پایدار خدمات ارتباطی بدون تأمین برق پایدار ممکن نیست. تجربه قطعیهای ناخواسته در سال گذشته نشان داد که پایداری ارتباطات بهطور مستقیم به پایداری انرژی وابسته است.
وی تلاشهای مجموعه وزارت نیرو و فعالان این حوزه را مجاهدانه توصیف کرد و از همکاری آنها در حفظ و تقویت زیرساختهای حیاتی کشور قدردانی کرد.
هاشمی با اشاره به کاربرد فناوریهایی مانند سامانههای کنترلی و صنعتی در صنعت برق، این موضوع را نشانهای از همپوشانی و همافزایی روزافزون میان حوزه دیجیتال، مخابرات و انرژی دانست و بر لزوم تقویت این تعامل در مسیر توسعه زیرساختهای کشور تأکید کرد.
وی نقش صنعت برق را با این توصیف که به ایجاد «روشنی در دیدگان» منجر میشود و نقش ارتباطات و گردش اطلاعات را با این تعبیر که منجر به «روشنی در افکار و اذهان» مردم میشود، مکمل یکدیگر در خدمترسانی به جامعه دانست و از همه دستاندرکاران دولتی و خصوصی که برای رفاه و پیشرفت مردم ایران تلاش میکنند، قدردانی کرد.
همزمان با این افتتاح این مرکز در جزیره قشم، ۷۵ پروژه برق منطقهای هرمزگان نیز با اعتباری بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
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