اجرای طرح نهالکاری در شمال شاهرود؛ تقویت پوشش گیاهی در ارتفاعات

علی اکبر عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پویش ملی نهالکاری به مناسبت دهه فجر در منطقه میقان بخش بسطام خبر داد و اظهار داشت: بارش‌های اخیر، شرایط بسیار مطلوبی برای استقرار نهال‌ها فراهم کرده و اجرای عملیات را اثربخش‌تر کرده است.

وی ادامه داد: شعار این پویش «مهدی، جان ایران، به عشق مهدی (عج)، به افتخار فجر انقلاب، به یاد ملیناهای ایران درخت می‌کاریم» بوده است.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود با اشاره به اینکه در این طرح مردم، دهیاری میغان، دوستداران طبیعت، خانواده شهدا و همیاران منابع طبیعی حضور داشتند، ادامه داد: عملیات کاشت نهال زیر نظر کارشناسان منابع طبیعی و با رعایت اصول فنی اجرا شده است.

عباسی راد تصریح کرد: این برنامه بخشی از سلسله‌ فعالیت‌های ترویجی و مشارکتی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود برای توسعه پوشش گیاهی و حفاظت از مراتع منطقه است.

وی از اجرای عملیات دوازدهمین بذرکاری و بذرپاشی در مرتع عمومی ابرسج خبر داد و اضافه کرد: عملیات بذرکاری و بذرپاشی در سطح ۱۰۰ هکتار از مرتع عمومی این روستا انجام گرفته است.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود با تاکید بر اینکه بارش‌های اخیر شرایط بسیار مناسبی برای جوانه زنی و استقرار بذرها فراهم کرده است، افزود: این فعالیت با نظارت کارشناسان منابع طبیعی و با استفاده از بذر گونه‌های مرتعی سازگار با اقلیم منطقه به اجرا درآمده است.

عباسی راد با بیان اینکه ارتقای پوشش گیاهی به منابع آبی و رطوبت هوا نیز کمک خواهد کرد، ادامه داد: تقویت پوشش گیاهی، افزایش تنوع زیستی، بهبود وضعیت مرتع و کمک به احیای طبیعی عرصه‌ها اهداف این پویش مردمی است.