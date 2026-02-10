به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان از ۷ تا ۱۸ بهمن با اجرای برنامههای نمایشی و فرهنگی، مهمان کودکان و نوجوانان استان هرمزگان در شهرها، روستاها و جزیرههای خلیج فارس بود.
تماشاخانه سیار کانون با پایان سفر ۱۲روزه خود در این استان، حضور ۱۱ هزار و ۳۰۰ کودک، نوجوان و والدین هرمزگانی را در ۲۸ اجرای متنوع فرهنگی، از برنامههای این تماشاخانه به ثبت رساند و آنها تماشاگران نمایش «لاکپشت و خرگوش» به کارگردانی سعید صادقی بودند.
پروین پشتکوهی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان با اشاره به نقش پیشگیرانه هنر در آسیبهای اجتماعی گفت: در راستای اجرای طرح نماد (نظام مراقبت آسیبهای اجتماعی دانشآموزان)، این تماشاخانه ۶ اجرای ویژه در ناحیه یک بندرعباس و شهرستان میناب داشت که با حضور بیش از ۲ هزار دانشآموز برگزار شد.
وی افزود: این برنامهها که شامل نمایش عروسکی، مسابقههای زنده و بازیهای گروهی بود، نشان داد که ابزار هنر و تئاتر میتواند یکی از قویترین اهرمها برای آموزش مهارتهای زندگی و مراقبت از دانشآموزان در برابر آسیبهای اجتماعی باشد. کاروان شادی کانون پس از ۲۰ ساعت سفر پرماجرا در جادهها و عبور از امواج خلیج فارس، خود را به جزیره تنب بزرگ رساند تا در میان استقبال گرم خانوادهها فعالیتهای خود را اجرا کند.
مدیرکل کانون هرمزگان، این سفر را امتداد یک مأموریت بزرگ دانست و گفت: پس از گشایش رسمی مرکز فرهنگیهنری تنب بزرگ در آذر سال جاری با حضور مدیرعامل کانون، فعالیتهای تماشاخانه سیار گام مهمی برای تثبیت نشاط اجتماعی و شکوفایی استعدادهای کودکان این جزیره بود.
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