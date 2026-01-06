به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب هوشیار صبح سهشنبه شانزدهم دی در گفتوگو با خبرنگاران، از برنامهریزی برای افتتاح چند پروژه کلیدی مسیرگشایی در غرب شهر خبر داد و تاکید کرد این پروژهها در ایام الله دهه فجر امسال آماده بهرهبرداری خواهند بود.
وی افزود: پروژههای مسیرگشایی شهید بیمثل، شهید سعیدی، شهید آلهاشم، تاکسیرانی و خیابان صنعت از جمله طرحهایی هستند که عملیات اجرایی آنها در دوره فعلی مدیریت شهری آغاز شده و به زودی به بهرهبرداری میرسند.
هوشیار با اشاره به توسعه غرب تبریز گفت: طی چهار سال گذشته نزدیک به پنج کیلومتر مسیرگشایی در این منطقه انجام شده و این اقدامات باعث افزایش ظرفیت اشتغال و رشد توسعه شهری شده است.
شهردار تبریز همچنین در پاسخ به سوالی درباره تغییر کاربری اراضی آرپادرهسی و ساماندهی این منطقه توضیح داد: تمامی تصمیمگیریهای شهرداری بر اساس طرح تفصیلی انجام میشود و طرح موضعی آرپادرهسی پس از طی فرایند قانونی و تصویب شورای عالی شهرسازی اجرایی خواهد شد.
توسعه فضای سبز و آسفالت معابر
وی با اشاره به توسعه فضای سبز در غرب تبریز عنوان کرد: در دوره فعلی مدیریت شهری حدود ۳۵۰ هکتار فضای سبز در آرپادرهسی و ضلع جنوبی اتوبان کسایی و پارک بزرگ تبریز کاشته شده و تلاش داریم این مساحت تا پایان دوره افزایش یابد.
هوشیار درباره پروژههای آسفالت معابر و مسیرهای منتهی به فرودگاه و ترمینال تبریز گفت: بخشهایی از محدوده شهر همچون ضلع غربی محدوده صوفیان مرند و ورودی آذرشهر آسفالتریزی شده و دیگر مسیرها در صورت تحویل به شهرداری، آسفالت خواهند شد. طی چهار سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن آسفالت در سطح شهر انجام شده که نسبت به دورههای گذشته رشد چهار برابری دارد.
مدیریت ترافیک و احیای مجموعههای تاریخی
شهردار تبریز در ادامه با اشاره به اقدامات مدیریت ترافیک غرب شهر بیان کرد: پروژههای روگذر و زیرگذر و تکمیل رینگ سوم در کاهش ترافیک مؤثر بوده و با راهاندازی تراموا و تکمیل زیرساختهای حملونقل عمومی، شاهد کاهش مشکلات ترافیکی خواهیم بود.
هوشیار همچنین به احیای مجموعه تاریخی صاحبالامر اشاره کرد و گفت: شهرداری در این زمینه اعتبارات محدودی اختصاص داده اما نقش اصلی در احیا و ساماندهی بر عهده میراث فرهنگی و راه و شهرسازی است و جذب منابع ملی برای تکمیل پروژه ضروری است.
وی در پایان تاکید کرد: مسیرگشایی شهید آیتالله آلهاشم تحت عنوان «طرح نجات تبریز» با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی در حال انجام است و تمام نواقص این مسیر تا پایان دوره مدیریت شهری فعلی برطرف خواهد شد.
