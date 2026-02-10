به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۲ بهمن، جلوه‌ای از تصمیم جمعی ملتی است که در لحظه‌های تعیین‌کننده، با حضور هوشمندانه خود، مسیر حرکت کشور را تثبیت و آینده را معنا کرده است؛ همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات اخیر خود تأکید کردند، قدرت واقعی کشور در حضور مردمِ بصیر و هوشیار نهفته است؛ حضوری که می‌تواند تهدیدها را بی‌اثر و محاسبات دشمن را ناکام بگذارد.

در شرایطی که جریان‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی معاند، تلاش دارند با تحریف واقعیت‌ها و ایجاد شکاف‌های ذهنی، امید و انسجام اجتماعی را هدف قرار دهند، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، جلوه‌ای روشن از هوشیاری جمعی و اعتماد به توان ملی است؛ حضوری که فراتر از تفاوت سلیقه‌ها، بر حفظ استقلال، امنیت و هویت ایران اسلامی تأکید دارد.

۲۲ بهمن، روز بازخوانی تاریخ، تجدید عهد با آینده و یادآوری این حقیقت است که ملت آگاه، همواره تعیین‌کننده سرنوشت خویش خواهد بود.

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با الهام از تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت حفظ وحدت، افزایش آگاهی عمومی و نقش مردم در خنثی‌سازی جنگ ترکیبی دشمن، از آحاد ملت دعوت می‌کند با حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، بار دیگر بر پیوند ناگسستنی «ایران، آگاهی و همبستگی ملی»، تأکید کنند.