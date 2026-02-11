مانی یونسی کارگردان نمایش «ناستنکا» که این شبها در بوتیک هنر ایران روی صحنه رفته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: من این نمایشنامه را با نگاهی به رمان کوتاه «شبهای روشن» نوشته فئودور داستایوفسکی نویسنده روسی نوشتم. «ناستنکا» درباره مردی است که در توهم خود زندگی میکند و هرشب به پارکی میرود تا آنجا همصحبتی بیابد. در یکی از این شبها او با زنی آشنا میشود که هرشب به آنجا میآید تا با معشوقش دیدار کند اما گمان میکند که معشوقش دیگر او را رها کرده است و قرار نیست که دیگر هرگز بازگردد.
راویای از جهان خیال و وهم
وی ادامه داد: در یکی از شبها که آن 2 یکدیگر را میبینند صحبتی میانشان شکل میگیرد، کمکم حسی عاطفی از طرف مرد نسبت به زن به وجود میآید که هر شب بیشتر و بیشتر میشود. در این نمایش ما یک شخصیت داریم که راوی افکار شخصیت مرد است. او احساسات، رویاها و کابوسهایی را که توسط مرد گفته نمیشود با پرفورمنس یا مونولوگ روایت میکند. این افکار حتی زمانی که مرد سلام میکند یا کارهای سادهای انجام میدهد، وجود دارند و تنها زمانی که مرد مشغول صحبت با زن میشود این راوی افکار ساکت میشود.
این کارگردان جوان درباره چرایی انتخاب «شبهای روشن» برای اقتباس عنوان کرد: این دومین کاری است که بر اساس آثار این نویسنده روس میسازم و مدتی قبل یک فیلم کوتاه نیز بر اساس رمان «نازنین» ساختم. داستایوفسکی نویسنده بسیار بزرگی است و پشت هر کلمه شخصیتهایش حرفهای نگفته بسیار زیادی وجود دارد. داستایوفسکی زیرساختی قوی به هر نویسنده و کارگردانی میبخشد و در عین حال امکان خلاقیت را نیز برای آنها فراهم میکند. داستایوفسکی اولین نویسندهای بود که من را عاشق کتاب، ادبیات و زندگی کرد و دوست دارم اثری سومی نیز بر اساس داستانهای او بسازم.
گرفتار در چرخه تکراری زندگی
یونسی با اشاره به ویژگیهای اجرایی این اثر بیان کرد: تا جایی که تحقیق کردهام، جز چند اجرای دانشجویی در آمریکا تا به حال تئاتری از رمانک «شبهای روشن» داستایوفسکی روی صحنه نرفته است. این کتاب بسیار خواندنی است اما جذابیت بصری ندارد و اجرای آن در قالب تصویر و تئاتر کار بسیار دشواری است. من از بنیان این اثر یعنی مردی تنها در جستجوی یک همصحبت که کمکم با جنسیت زن آشنا میشود، استفاده کردم، ویژگیهای مختص این 2 شخصیت را در نظر گرفتم و وقتی افکار راوی را در تصویر کار آوردم همه چیز جذابتر شد.
کارگردان نمایش «ناستنکا» در پایان ابراز کرد: تماشای رویاهای دستنیافتنی یک مرد برایم جذاب بود. راوی در نمایش با زن میرقصد، به او نزدیک میشود و ابراز عشق میکند اما هیچ یک از این اتفاقات در واقعیت رخ نمیدهد. ما روی جزئیات کار و میزانسن وقت زیادی گذاشتیم و چیزهایی مانند رنگهای به کار رفته، جهت حضور شخصیت در برابر تماشاگر و زاویهها همه فکر شده است و در نمایش از بدنها، افکار، حرکات موزون و حرکات و چرخشهای تکراری استفاده کردهایم. دوست داشتم به تماشاگر نشان بدهم که زندگی چقدر برای این مرد تکراری شده و هرچند در لحظاتی که ناشی از حضور زن است شاد میشود، اما خیلی زود دوباره به چرخه غمانگیز زندگی خودش باز میگردد؛ آتش لحظات شادیآور برای او خیلی زود با کلیشه، سکوت و غم خاموش میشود. تلاش کردم تا مخاطب چنان غرق در سکوتها بشود که از زندگی رونده باز بماند.
نمایش «ناستنکا» از ۱ تا ۲۴ بهمن در بوتیک هنر ایران اجرا میشود.
در این نمایش ستاره آقائی، علی فرهمند و مانی یونسی به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: «همه چیز در چهار شب و یک صبح خلاصه میشه.»
عکسها از پویا عمادی است.
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