بهره برداری از پروژه های مختلف اقتصادی و عمرانی در استان ایلام 

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در شهرستان ملکشاهی، عملیات اجرایی سه مخزن بتنی ذخیره آب با مجموع اعتبار ۷۱ میلیارد ریال آغاز شد؛ شامل احداث دو مخزن ۱۰۰ مترمکعبی در واحدهای صنعتی و روستای گراب خوشادول و یک مخزن ۵۰ مترمکعبی در روستای کلکوری.
همچنین ۹ پروژه عمرانی و خدماتی در حوزههای آب و فاضلاب، برق و انرژی در این شهرستان افتتاح یا کلنگزنی شد.
در شهرستان چوار، پنج پروژه بهداشتی و درمانی با اعتبار ۳۲۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید که گامی مهم در توسعه زیرساختهای سلامت منطقه محسوب میشود.
در شهرستان بدره نیز ۲۴ پروژه عمرانی و اقتصادی با مجموع اعتبار ۳۶۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگزنی شد که شامل طرحهایی در زمینه آب، برق، گاز، بهداشت، ورزش، پارکهای شهری، کشاورزی و مسکن محرومان است.
این پروژهها با هدف توسعه متوازن، ارتقای سطح خدمات عمومی و افزایش رفاه مردم استان ایلام اجرا شدهاند و بهرهبرداری از آنها نقش مهمی در رونق زیرساختهای شهری و روستایی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.
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