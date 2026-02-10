به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه قرآنی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با حضور در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان های حضرت امام خمینی (ره) تجدید میثاق کردند.

در این مراسم نورانی، سرهنگ مهدی میدانی رئیس اداره قرآن عترت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی اجا به همراه روسا، مدیران و جمعی از کارکنان قرآنی ارتش ج اا، دوشادوش جامعه قرآنی کشور، ضمن حضور در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی ره با آرمانهای امام راحل عظیم الشان بیعت و تجدید میثاق نمودند.

سرهنگ مهدی میدانی در حاشیه این مراسم معنوی، ضمن اشاره به حضور چندین ساله جامعه قرآنی ارتش در این مراسم، گفتند: الحمدالله ارتش قرآنی ما چونان سال‌های گذشته وهمزمان با طلیعه چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ضمن حضور در حرم مطهر امام راحل، با آرمانهای ایشان بیعت نمودند وبار دیگر ولایتمداری ارتش حزب الله را به منصه ظهور رساندند.

رئیس اداره قرآن عترت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه به اهمیت برنامه های جاری این اداره پرداخته و افزودند: به حول و قوه الهی، ارتش اسلامی ما در بهمن ماه سال جاری میزبان شایسته مسابقات نهایی قرآن کریم کارکنان پایور و وظیفه نیروهای مسلح ج اا بود که توانست برگ زرین دیگری را بر افتخارات خود بیافزاید. همچنین انشالله در حال ایجاد بسترهای های لازم جهت حضور مقتدرانه خانواده های قرآنی ارتش ج اا در مسابقات نهایی قرآن کریم نیروهای مسلح می باشیم که ان شاءالله به میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار خواهدشد.

سرهنگ مهدی میدانی در ادامه به حجم بالای برنامه های مصوب قرآنی، عترت ونماز اجا تصریح کردند و گفتند: با توجه به رسالت کاری ما در این اداره، الحمدالله توانستیم در حوزه عترت نیز، چهاردهمین جشنواره سراسری حدیث کارکنان و خانواده های را در سطح نیروهای چهارگانه نزاجا، نپاجا، ننهاجا،نداجا و ستاد اجا برگزار نماییم و به حول و قوه الهی نیز در اسفند ماه سال‌جاری مرحله نهایی آجا رانیز برگزار خواهیم نمود.

همچنین برگزاری کارگاه‌های مهدویت ونهج البلاغه رانیز با انسجام هرچه تمام در سال جاری در سطح پادگان‌ها ومنازل سازمانی برگزار نموده ایم که الحمدالله امسال در پنجمین اجلاسیه کشوری مهدویت و انقلاب اسلامی، از تلاش‌های سازمان عقیدتی سیاسی اجا ،که با حضور نخبگان مهدوی محور کشور در بندر عباس برگزار شد، تجلیل شایسته ای بعمل آمد.

سرهنگ میدانی، همچنین به اهمیت اقامه نماز و تلاش در اعتلای این فریضه الهی در سطح ارتش پرداخته و تصریح کردند: اقامه نماز جماعت اول وقت، همواره از دغدغه های جاری ماست که در راستای تحقق آن ضمن برگزاری اجلاسه های متعدد نماز در سطح نیروها، به برگزاری همایش‌های فرهنگی و هنری پیرامون نماز در بین کارکنان وخانواده ها در سطح نیروهای ۴گانه و ستاد ارتش پرداخته ایم که انشالله بتوانیم در عمل به اجرای این امر الهی در سطح کارکنان و خانواده های محترم و فرزندان دلبند کارکنان کوشا باشیم.

وی در ادامه برنامه های پیش روی قرآن عترت ونماز در ماه مبارک رمضان را از اصلی ترین رسالت سازمان عقیدتی سیاسی برشمرده و افزودند: انشالله در ماه مبارک رمضان امسال، برنامه های متنوع و مهمی را در حوزه های تدبر در قرآن، محافل اتس با قرآن کریم، جز خوانی روزانه قران ،اقامه نماز اول وقت، کارگاه‌های مهدویت ونهج البلاغه ،برنامه رادیویی ایات نوربا محوریت اندیشه های قرانی مقام معظم رهبری توسط ریاست محترم سازما ن حجه الاسلام محمد حسنی،جشنواره تنویر با محوریت یکی از تألیفات حجه الاسلام والمسلمین قرائتی، و.. را در بین کارکنان و خانواده های محترم ارتش خواهیم داشت که انشالله در وقت مقتضی جزئیات این رویدادها ارائه خواهد رسید.

سرهنگ میدانی در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای جامعه قرآنی ارتش، تصریح کردند: ارتش سرفراز جمهوری اسلامی ایران الحمدالله امروز با اتکال به قرآن و اهل‌بیت عصمت و طهارت ع و با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای .حفظه الله در یک دست سلاح و درست دیگر قران آماده جانفشانی در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد.