محمد: دولت نقش اساسی در بهبود شرایط اقتصادی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، صد و بیست و دومین نشست ماهیانه جامعه اسلامی مدیران، با سخنرانی محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران و سعید محمد فرمانده اسبق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء برگزار گردید.

سعید محمد در ابتدا با تبریک فرارسیدن ایام الله دهه فجر افزود: در جنگ اخیر با وجود شهادت سرداران بزرگ نظامی در ساعات اولیه جنگ، با رهبری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب طی ۲۴ ساعت اولیه فرماندهان جایگزین منصوب شدند و بعد از یکی دو روز شرایط عوض شد و ضرباتی کاری بر پیکره دشمن وارد شد به طوری که آنها به دنبال آتش بس افتادند. اما این توطئه تمام نشد و آنها تلاش کردند از روش های دیگر من جمله فشارهای اقتصادی مردم را به خیابان بیاورند و کم کم اعتراضات را به سمت اغتشاش ببرند. کلیه این اقدامات برنامه ریزی شده بود و در شهرهای مختلف نیروهای خود را مسلح کرده بودند و به صورت داعش گونه جنایات خود را انجام دادند.

وی افزود: به وضوح دست موساد و سیا در جریانات دی ماه مشخص بود و جالب اینکه خودشان هم این نقش را پذیرفتند به طوریکه پمپئو به نیروهای موساد در کف خیابان‌های تهران سال نو را تبریک گفت و این مصداق همان روایتی است که خداوند دشمنان مسلمین را از احمق ها قرار داده است، چرا که هر چقدر ما می‌خواستیم این را ثابت کنیم که موساد در این اغتشاشات دست داشته شاید به این خوبی اثبات نمی‌شد. در این جریانات هم رهبر انقلاب تمام قد ایستادند با تفکیک اعتراض و اغتشاش خودشان نسبت به شرایط معیشتی جامعه انتقاد کردند.

مشاور کمیسیون زیر بنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اما همچنان دشمنان دست از شرارت بر نمی‌دارند و تهدیداتی که علیه کشور و مسئولان بلند پایه مطرح می‌کنند موید برنامه آنهاست. البته با حضور مردم همچنان که در ۲۲ دیماه رقم خورد، سایر توطئه های جبهه کفر خنثی خواهد شد. مردم ایران با تجربه ای که از تاریخ خود بدست آورده آمد خوب می‌دانند که تمامیت ارضی ایران نباید دستاویز اعتراض قرار گیرد. بدون شک دشمن هیچ رحمی به ایران نخواهد کرد و همانطور که در دو روز خونبار اغتشاشات اخیر آن جنایات را انجام داد، برای تکرار آن نیز هیچ فرصتی را از دست نخواهد داد. آنها به دنبال تجزیه ایران هستند و می‌خواهند کار را یکسره کنند. امروز ایران یکی از آن کشورهایی است که جلو آنها ایستاده است و شاید به تعبیری تنها کشور باشد. خیلی باید مراقب بود و پشت سر رهبری باید حرکت کرد.

محمد خاطرنشان کرد: در این بین چیزی که برای خود بنده جالب است اقدامات ترامپ است که در حال فدا کردن خودش برای نتانیاهوست. در شرایطی که محبوبیت ترامپ در حزب جمهوری خواه در حال کاهش است محبوبیت نتانیاهو در حزب لیکود در حال افزایش است. در واقع ترامپ سرمایه و مالیات مردم آمریکا و آبروی نداشته خود را خرج منافع پلید نتانیاهو می‌کند.

وی افزود: آمریکا با سلطه بر دلار تمام ثروت دنیا را در اختیار گرفته است. همچنین آنها با فروش اوراق بدهی، بدهی های خود را به دنیا می‌فروشند. نرخ این اوراق الان ۳.۶ درصد است. سود این اوراق بدهی حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلارسالانه است. اما این میزان برای دولت آمریکا بهینه نیست آنها به دنبال کاهش این نرخ هستند فلذا سعی می‌کنند با نا امن کردن سرمایه گذاری در کشورهای دیگر با کاهش نرخ سود اوراق بدهی به حدود ۱.۵ درصد این سرمایه ها را به سمت خودشان هدایت کنند. تا با تمام این اقدامات کثیف بتوانند شرایط زندگی در آمریکا را بهتر کنند. و تاوان این اقدامات را مردم مظلوم در خاورمیانه و سایر نقاط دنیا پس می‌دهند. البته اقتصاد ایران نیز از مشکلات عمده ای رنج می‌برد. تورم، کسری بودجه، ناترازی ها و صندوق های بازنشستگی و ... عمده بودجه‌های کشور را می‌بلعند. یکی از معضلات اقتصاد ما این است که دچار روزمرگی می‌شویم و به جای انجام اصلاحات اساسی و عمیق، تلاش می‌کنیم با مسکن، مشکلات را به دوره های بعد موکول کنیم. بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر عمیق و بزرگ شده اگر در گذشته درمان می‌شد به اینجا نمی‌رسید فلذا زمان یک عامل حیاتی در حل مشکلات اقتصادی است.

مشاور کمیسیون زیر بنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی کشور نسبت به متوسط نرخ رشد بلند مدت از سال ۶۰ تا کنون که حدود ۳.۵ درصد بوده، کمتر است و احتمالا حدود ۱.۵ درصد شده است و بخش‌های مهم اقتصادی من جمله بخش مسکن دچار رکود و مشکلات عدیده ای شده است.

وی گفت: ظرفیت های گوناگون کشور البته امکان اصلاحات و بهبود شرایط را می‌تواند فراهم کنند منتهی باید موانعی که در حوزه های مولد در اقتصاد مان وجود دارد بر طرف شود. دولت به عنوان مرجع اجرایی کشور نقش اساسی در بهبود شرایط اقتصادی به عهده دارد.

*سیدمرتضی فخری قاضیانی