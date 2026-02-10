به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای سازمان بسیج جامعه پزشکی و بسیج دانشجویی به نمایندگی از اعضای نظام سلامت، کادر درمان و دانشجویان نامه‌ای به رهبرمعظم انقلاب اسلامی نوشته است و یک صدا برای پشتیبانی کامل از مواضع و راهبردهای کلان نظام اعلام آمادگی کرده‌اند.

در متن این نامه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ ﴿توبه:۵﴾

محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدّ ظلّه‌العالی)

سلام علیکم

ما اعضای نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران متشکل از کادر بهداشت و درمان، اساتید دانشگاه، دانشجویان و پژوهشگران وظیفه‌ی خود می‌دانیم مراتب حمایت، پایبندی و وفاداری خویش را نسبت به منافع ملی، تمامیت ارضی کشور و رهبری حکیمانه و مدبرانه حضرتعالی اعلام کنیم.

در شرایط خطیر کنونی که کشور با فشار های همه‌ جانبه‌ سیاسی، اقتصادی، امنیتی و رسانه‌ای از سوی نظام سلطه مواجه است، نقش داهیانه و راهبردی حضرتعالی، همچنان مهم‌ترین پشتوانه‌ی حفظ استقلال، امنیت و عزت ملی ایران اسلامی بوده و هست.

سیاست ‌های خصمانه، مداخله‌ جویانه و غیر قانونی ایالات متحده آمریکا و هم ‌پیمانان آن علیه ملت ایران، مصداق آشکار نقض حقوق ملت ها، تهدید صلح و ثبات منطقه‌ای و تداوم منطق جهان سلطه است.

تجربه تاریخی نیز به ‌روشنی نشان داده است که عقب‌ نشینی در برابر چنین دشمنی ‌هایی، نه‌ تنها موجب کاهش تهدید نمی‌شود، بلکه جسارت و گستاخی دشمن را افزایش می‌دهد. در این شرایط، زبانی جز قدرت و قاطعیت ویرانگر و خسارت بار در ضربه به منافع نامشروع شیطان بزرگ نمی تواند معادلات راهبردی در کل منطقه را تغییر دهد.

ایستادگی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای عقلانیت، عزت، حکمت و دفاع مشروع نه ‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکار ناپذیر برای صیانت از منافع و کرامت ملت ایران است. بدون تردید، راهبرد انقلاب اسلامی در برابر دشمنی‌ ها، همواره مبتنی بر دفاع جسورانه و هوشمندانه، آمادگی همه‌ جانبه، انسجام ملی و وحدت داخلی بوده است. از این‌ رو، انتظار می ‌رود با هدایت و تدابیر حضرتعالی، مسیر تقویت توان دفاعی، امنیتی و اقتصادی کشور توسط کارگزاران به ‌گونه‌ای تحول یابد که دشمنان ملت ایران، خطای محاسباتی خود در برابر اراده ملت ایران را اصلاح کنند.

جامعه پزشکی و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور ضمن اعلام پشتیبانی کامل از مواضع و راهبرد های کلان نظام، بر این باورند که گفتمان مقاومت، استقلال ‌طلبی و دفاع مشروع ملت‌ ها که جمهوری اسلامی ایران پرچم‌ دار آن است، می‌تواند الگویی الهام ‌بخش برای ملت ‌های آزاده و تضمین ‌کننده آینده‌ امن، با عزت و مقتدر برای ایران اسلامی باشد.

ملت ایران خواهان آن است، در صورتی که میدان کارزار و جهاد اجتناب ناپذیر باشد، بار دیگر همچون دفاع مقدس هشت ساله، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین جانفشانی و فداکاری کادر درمان در مقابله با همه گیریها مانند کرونا و بحران های گسترده انسانی راه جهاد با دشمنان را برای صیانت از کشور و آرمان ‌های انقلاب اسلامی در پیش گیرد.

از درگاه خداوند متعال، سلامتی، طول عمر با عزت و توفیق روز افزون برای حضرتعالی مسئلت می‌نماییم و امیدواریم در سایه زعامت حکیمانه شما، جمهوری اسلامی ایران هرچه بیش‌تر در مسیر پیشرفت، اقتدار و عدالت گام بردارد.