به گزارش خبرگزاری مهر، جلیلی در ابتدای جلسه حکمت سیاسی اسلام در قرآن با اشاره به آیه ۱۲۰ سوره توبه گفت: وَلَا یَطَئُونَ مَوْطِئًا یَغِیظُ الْکُفَّارَ وَلَا یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّیْلًا إِلَّا کُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ. راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال بیش از همیشه مصداق این آیه شریفه است که هم کفار را از لحاظ روحی به خشم میآورد و هم از لحاظ میدانی به آنها ضربه میزند و دستاورد عینی و تعیین کننده برای جبهه حق دارد. این تعبیر که هر گامی دراین مسیر در کارنامه انسان به عنوان یک عمل صالح نوشته میشود نوید و مژده شوق انگیزی است که پروردگار عالم به بندگان مومنش میدهد.
او ادامه داد: راهپیمایی امسال نه فقط یک آوردگاه جنگ نرم، که جزئی از جنگ سخت ما با شیاطین و طواغیت عالم است که این روزها بیش از همیشه پرده از ذات ناپاک و مشمئز کننده آنها افتاده است. راهپیمایی امسال به رخ کشیدن راهبرد دفاع مردمی ایران است که از اول انقلاب نقش مهمی در ناامید کردن بدخواهان و خنثیسازی توطئهها داشته است. ۲۲ بهمن امسال روز دفاع از ایران در برابر شیاطینی است که اگر فرصتی پیدا میکردند هیچ چیز از تمدن اسلامی-ایرانی باقی نمیگذاشتند. کینه دشمن از انقلاب اسلامی که به ایران استقلال و آزادی داد با خیال خام و آرزوی شوم تجزیه و نابودی ایران دنبال میشود. آمریکایی که امروز چشم طمع حتی به متحدین خود چون کانادا و اروپا دارد قطعا اگر کمترین غفلتی از سوی ما در دفاع از تمامیت ارضی مان ببیند تردید نخواهد کرد.
جلیلی گفت: ۲۲ بهمن امسال روز دفاع جانانه و پرقدرت از جمهوریاسلامی ایران در برابر دشمن کینهجویی است که زبانی جز زور و منطقی جز قدرت نمیفهمد و قدرت ما درایمان، یکپارچگی و اتحاد مردم دربرابر دشمن است که باید بیش از همیشه به رخ کشیده شود. سوخت موشکهای مدافع امنیت و منافع ایران در حنجرههایی است که الله اکبر میگوید و هیچ گنبد دفاعی نمیتواند آن را متوقف کند. ۲۲ بهمن روز سیلی زدن به استکبار زیادهخواه، وقیح و ایرانستیز آمریکاست. کنون که نبرد تمدنی غرب و آمریکا با انقلاب اسلامی وارد مرحله جدیدی شده ، تظاهرات ۲۲بهمن ؛وقت ظهور و بروز قدرت ایمانی ما در ترازی بالاتر از گذشته است که با حضور گسترده و پر شور ملت به یاری خدا آشکار خواهد شد.
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