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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۳۷

نفرات راه یافته به اردوی تیم تکواندو نوجوانان مشخص شدند

نفرات راه یافته به اردوی تیم تکواندو نوجوانان مشخص شدند

با برگزاری رقابت های مرحله دوم انتخابی تیم ملی نوجوانان، نفرات راه یافته به اردو معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، رقابت های انتخابی مرحله دوم تیم ملی نوجوانان امروز سه شنبه مورخ ۲۱ بهمن ماه در خانه تکواندو با نظارت مستقیم کادر فنی این تیم برگزار شد و در نهایت تکواندوکاران ذیل جواز حضور در اردوی تیم ملی جهت حضور در قهرمانی جهان ۲۰۲۶ ازبکستان را کسب کردند.

بهار طهماسبی، مانترا پیمان خواه، نگار مظفری، زهرا سادات طباطبایی، هلیا ابراهیمیان، درسا ویسی، رزان حیدری، نارینا خیاط، دینا بابارحیم، پینار لطفی زاده، آیناز میکائیلی، کیمیا محمدی، عسل گل تپه، حلما حیدرزاده و حنا زرین کمر

اردوی نوجوانان ملی پوش هفته آینده در خانه تکواندو فدراسیون تکواندو پیگیری می گردد.

هدایت تیم ملی نوجوانان دختر برعهده نیلوفر صفریان به عنوان سرمربی است، پروین کشاورز، فاطه خیری و زهرا کنگرانی به عنوان مربی وی را یاری می کنند.

کد مطلب 6745663

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